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Gerucht: Frictional Games werkt aan remaster van Amnesia: The Dark Descent

Door Bram Noteboom
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De horrorklassieker Amnesia the Dark Descent keert naar verluidt dit jaar terug. Frictional Games zou namelijk graag een remaster uitbrengen.

Het gerucht is ontstaan na de uitgave van het financiële rapport van de ontwikkelaar. Ze hebben natuurlijk een nieuwe horrorgame in ontwikkeling, genaamd ONTOS, maar deze titel werd uitgesteld. Het was daarom even de vraag of we nog iets konden verwachten van de gamemakers en het antwoord daarop is vrij verrassend. Via Reddit werd de rapportage doorgespit en vertaald. En wat blijkt? Frictional Games hoopt een 'vernieuwde versie' van de Let's Play-pionier Amnesia the Dark Descent in 2026 uit te brengen. Het lijkt te gaan om een remaster en niet een remake. Ook blijft het mogelijk dat het om een specifieke port gaat, maar aangezien The Dark Descent op vrijwel elk platform speelbaar is, lijkt dat onlogisch.

Amnesia the Dark Descent remaster 20261

Amnesia the Dark Descent valt nu te spelen op de pc, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch.

Bron: Frictional Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5247 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Amnesia: The Dark Descent
Amnesia: The Dark Descent

Ontwikkelaar

Frictional Games

Uitgever

Frictional Games

Release

8 september 2010

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
34 minuten geleden

Waarom? Voelt erg onnodig, ga gewoon wat nieuws maken joh... Haha

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