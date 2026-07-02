Frictional Games' ONTOS verschijnt pas in 2027

Het nieuwste project van Frictional Games (Amnesia, SOMA) is uitgesteld. ONTOS komt pas in 2027 te verschijnen voor de pc en consoles.

De ontwikkelaar communiceert hier transparant over via diens social media kanalen. Ze geven aan dat ONTOS de meest ambitieuze titel van Frictional Games tot nu toe is en dat komt gepaard met een grotere onderneming, zowel in schaal als daadwerkelijke grootte. Met uitgebreide gameplaysystemen en narratieve elementen is het een hoop werk om alles goed tot z'n recht te laten komen, maar ze willen niet inleveren op die visie. Vandaar dat ze ervoor kiezen om een langere tijd aan de game te sleutelen. Uitstel is nooit leuk, maar er is een zilver randje aanwezig. Ze beloven spoedig nieuwe updates over ONTOS, de personages en de wereld.

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ONTOS is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.