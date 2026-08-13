Haal het vet uit de kast en wax de rail maar in. Skatesterre, de game van skateboarder/influencer Sterre Meijer, is nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch en pc.

Sterre Meijer is naast haar carrière als Surfsterre op Instagram (kijken is de moeite waard) een verdraaid goede skateboarder. Iets dat ontwikkelaar Goonsquad overduidelijk is opgevallen. De Nederlandse skateboarder heeft vandaag namelijk haar eigen game ontvangen in de vorm van Skatesterre. In de game beleven we een ouderwets skateboardavontuur waarin we high scores chasen onder het genot van tracks die ons direct naar de jaren '90 brengen.

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De game is voorzien van een uitgebreide catalogus en tricks, maar ook van de nodige outfits waarmee we Sterre Meijer, oftewel Surfsterre op Instagram (nogmaals, het is de moeite waard), kunnen uitrusten.

Skatesterre is nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. De game kent een adviesprijs van €14,99.