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Skatesterre van Nederlandse skateboarder/influencer nu verkrijgbaar

Door Rudy Wijnberg
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Haal het vet uit de kast en wax de rail maar in. Skatesterre, de game van skateboarder/influencer Sterre Meijer, is nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch en pc.

Sterre Meijer is naast haar carrière als Surfsterre op Instagram (kijken is de moeite waard) een verdraaid goede skateboarder. Iets dat ontwikkelaar Goonsquad overduidelijk is opgevallen. De Nederlandse skateboarder heeft vandaag namelijk haar eigen game ontvangen in de vorm van Skatesterre. In de game beleven we een ouderwets skateboardavontuur waarin we high scores chasen onder het genot van tracks die ons direct naar de jaren '90 brengen.

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De game is voorzien van een uitgebreide catalogus en tricks, maar ook van de nodige outfits waarmee we Sterre Meijer, oftewel Surfsterre op Instagram (nogmaals, het is de moeite waard), kunnen uitrusten.

Skatesterre is nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. De game kent een adviesprijs van €14,99.

Bron: Headup
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Skatesterre
Skatesterre

Ontwikkelaar

Goonsquad

Uitgever

Headup Games

Release

13 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Brushaway
Brushaway
lvl2 Journey Awaits!
3 dagen geleden om 11:02

Matige kopie van Tony Hawk uiteraard. In het artikel vooral een beetje puberaal om door te hameren over het instagram kanaal.

1
Avatar Yuri_NL
Yuri_NL
lvl3 XP Farmer
4 dagen geleden om 00:57

Naam bekt niet zo fijn

0
Avatar ghost
ghost
lvl8 Achievement Hunter
4 dagen geleden om 20:36

Eindelijk is de Game Of The Century uit.

0
Avatar Mandamo
Mandamo
lvl1 Press Start
4 dagen geleden om 19:37

Developer heet Goon Squad..Typisch!

2
Avatar fpsbig
fpsbig
lvl2 Journey Awaits!
4 dagen geleden om 19:26

Is een beetje als die meme. Mom i want Tony Hawk pro skater.

But we have tony hawk pro skater at home.

Er was een tijd dat ik elke arcade Tony look a like speelde een jaar of 20 terug, maar dit ziet er wel erg zielloos uit en lijkt in de trailer op een goedkope rippoff me slechte animaties. Voor 15 euro heb je volgens mij pro skater 1+2 ook al in huis.

Niettemin kijk uit naar de review :p

0
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl11 Commander
4 dagen geleden om 18:42

Ik had nog nooit van haar gehoord en ik ga haar nu ook gewoon uit mijn geheugen wissen.

2
Avatar Coola
Coola
lvl14 High Score Chaser
4 dagen geleden om 18:28

Knappe meid en ze kan goed surfen en skaten. Maar deze game..... ik weet niet, het is niet echt aantrekkelijk.

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl11 Commander
4 dagen geleden om 17:59

"kijken is de moeite waard"

Voor de surf skills of iets anders 🤔.

0
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