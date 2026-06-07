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Nederlandse schittert in eigen skate game Skatesterre

Door Patrick Lamers

De Nederlandse Sterre mag zich binnen afzienbare tijd trotse eigenaar noemen van een game waarin zij de hoofdrol vertolkt. Voor de game skatesterre heeft ze namelijk haar uiterlijk geleend.

Skatesterre wordt ontwikkeld door het Duitse Goon Squad en uitgegeven door Headup. Online staat de Nederlandse Sterre Meijer vooral bekend als surfsterre. Ze is razenpopulair op TikTok en Instagram en weet miljoen mensen aan zich te binden op haar socials door het plaatsen van filmpjes waarin zij aan het skateboarden is. Nu breidt de uit Renesse afkomstige skateboardster haar imperium uit door zich te verbinden aan de game van Goon Squad. In een trailer tijdens de Future Games Show kregen we al het een en ander te zien van deze skategame. In Skatesterre kun je als Sterre dus allerlei trucs uithalen. Eigenlijk zoals je dat ook gewend bent uit andere skateboard games. Daarnaast kun je je personage, Sterre, voorzien van andere kledij en zijn er in de verschillende skateparken collectibles te vinden.

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Skatesterre wordt in de zomer van 2026 verwacht voor pc.

Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Reacties
Avatar Sledge
Sledge
lvl11 Commander
3 weken geleden om 15:37

Oef.... gevoelsmatig zagen de Tony Hawk games er vroegah al iets soepeler uit.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 11:48

De studio naam alleen al hahaha, wat?! Ze heeft wel losse heupjes...

0
Avatar Rimpelnek
Rimpelnek
lvl4 Reply Goblin
4 weken geleden om 11:04

Wat een stijve hark

2
Avatar Simon-Gameliner
Simon-Gameliner
Gameliner
4 weken geleden om 09:52

De ontwikkelaar heet Goon Squad... dan weet je het wel

0
Avatar DanielofDaan
DanielofDaan
Gameliner
4 weken geleden om 09:44

Sterre skateboardt altijd bij mijn thuisbasis. Hoewel het soms cringe is om te zien hoe ze haar content maakt, kan ze écht wel een partijtje rollen. Altijd fijn als skateboarden op verschillende manieren op de kaart gezet wordt!

0
Avatar Frietrick
Frietrick
Gameliner
4 weken geleden om 09:07

Nice try, but I’m not buying your OnlyVans

3
Avatar ghost
ghost
lvl7 Checkpoint Jeugd
4 weken geleden om 08:35

Potentiële GOTY.

1
Avatar Flappy
Flappy
lvl8 Achievement Hunter
4 weken geleden om 07:15

De echte komt wel eens voorbij in de shorts. Lekker ding man!

0
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