Nederlandse schittert in eigen skate game Skatesterre
De Nederlandse Sterre mag zich binnen afzienbare tijd trotse eigenaar noemen van een game waarin zij de hoofdrol vertolkt. Voor de game skatesterre heeft ze namelijk haar uiterlijk geleend.
Skatesterre wordt ontwikkeld door het Duitse Goon Squad en uitgegeven door Headup. Online staat de Nederlandse Sterre Meijer vooral bekend als surfsterre. Ze is razenpopulair op TikTok en Instagram en weet miljoen mensen aan zich te binden op haar socials door het plaatsen van filmpjes waarin zij aan het skateboarden is. Nu breidt de uit Renesse afkomstige skateboardster haar imperium uit door zich te verbinden aan de game van Goon Squad. In een trailer tijdens de Future Games Show kregen we al het een en ander te zien van deze skategame. In Skatesterre kun je als Sterre dus allerlei trucs uithalen. Eigenlijk zoals je dat ook gewend bent uit andere skateboard games. Daarnaast kun je je personage, Sterre, voorzien van andere kledij en zijn er in de verschillende skateparken collectibles te vinden.
Skatesterre wordt in de zomer van 2026 verwacht voor pc.
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Oef.... gevoelsmatig zagen de Tony Hawk games er vroegah al iets soepeler uit.
De studio naam alleen al hahaha, wat?! Ze heeft wel losse heupjes...
Wat een stijve hark
De ontwikkelaar heet Goon Squad... dan weet je het wel
Sterre skateboardt altijd bij mijn thuisbasis. Hoewel het soms cringe is om te zien hoe ze haar content maakt, kan ze écht wel een partijtje rollen. Altijd fijn als skateboarden op verschillende manieren op de kaart gezet wordt!
Nice try, but I’m not buying your OnlyVans
Potentiële GOTY.
De echte komt wel eens voorbij in de shorts. Lekker ding man!