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Harvest Moon: Echoes of Teradea uitgesteld naar oktober 2026

Door Bram Noteboom
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Harvest Moon: Echoes of Teradea komt een maandje later te verschijnen. Dit laat ontwikkelaar Natsume Inc. weten via een nieuwe trailer.

Het zijn niet de leukste berichten om naar buiten te brengen, maar nodig is het wel. De aankomende farming-sim Harvest Moon: Echoes of Teradea gaat de originele releasedatum niet redden. Het plan was eigenlijk om de game op 24 september 2026 uit te brengen, maar dat feestje gaat niet door. Daarentegen heeft Natsume Inc. wel een nieuwe releasedatum klaarstaan en de fans van deze langlopende franchise hoeven niet bijster lang te wachten, voordat ze aan de haal kunnen met de nieuwste telg binnen de gamereeks.

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Harvest Moon: Echoes of Teradea is beschikbaar vanaf 15 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Natsume Inc.
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Harvest Moon: Echoes of Teradea

Ontwikkelaar

Natsume Inc.

Uitgever

Natsume

Release

15 oktober 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Lonk
Lonk
lvl5 Thread Hunter
4 dagen geleden om 15:06

Ik dacht even dat is die meid van Dandadan.

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