Harvest Moon: Echoes of Teradea uitgesteld naar oktober 2026
Harvest Moon: Echoes of Teradea komt een maandje later te verschijnen. Dit laat ontwikkelaar Natsume Inc. weten via een nieuwe trailer.
Het zijn niet de leukste berichten om naar buiten te brengen, maar nodig is het wel. De aankomende farming-sim Harvest Moon: Echoes of Teradea gaat de originele releasedatum niet redden. Het plan was eigenlijk om de game op 24 september 2026 uit te brengen, maar dat feestje gaat niet door. Daarentegen heeft Natsume Inc. wel een nieuwe releasedatum klaarstaan en de fans van deze langlopende franchise hoeven niet bijster lang te wachten, voordat ze aan de haal kunnen met de nieuwste telg binnen de gamereeks.
Harvest Moon: Echoes of Teradea is beschikbaar vanaf 15 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch-consoles.
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Trailer
Harvest Moon: Echoes of Teradea oogt als fijn avontuur
Al ruim tien jaar leven Harvest Moon en Story of Seasons gescheiden. Harvest Moon: Echoes of Teradea lijkt weer wat van die vroegere charme te hebben.0 reacties
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Nieuws
Harvest Moon: Echoes of Teradea krijgt releasedatum
Onderhoud je eigen boerderij en ga op avontuur in Harvest Moon: Echoes of Teradea! Het nieuwste deel in deze charmante franchise verschijnt dit najaar.2 reacties
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Screenshots
Natsume presenteert Harvest Moon: Echoes of Teradea
Er is een gloednieuwe Harvest Moon in de maak. Natsume presenteert namelijk Harvest Moon: Echoes of Teradea voor PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.3 reacties
Ik dacht even dat is die meid van Dandadan.