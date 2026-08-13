Harvest Moon: Echoes of Teradea uitgesteld naar oktober 2026

Harvest Moon: Echoes of Teradea komt een maandje later te verschijnen. Dit laat ontwikkelaar Natsume Inc. weten via een nieuwe trailer.

Het zijn niet de leukste berichten om naar buiten te brengen, maar nodig is het wel. De aankomende farming-sim Harvest Moon: Echoes of Teradea gaat de originele releasedatum niet redden. Het plan was eigenlijk om de game op 24 september 2026 uit te brengen, maar dat feestje gaat niet door. Daarentegen heeft Natsume Inc. wel een nieuwe releasedatum klaarstaan en de fans van deze langlopende franchise hoeven niet bijster lang te wachten, voordat ze aan de haal kunnen met de nieuwste telg binnen de gamereeks.

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Harvest Moon: Echoes of Teradea is beschikbaar vanaf 15 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch-consoles.