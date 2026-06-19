Harvest Moon: Echoes of Teradea oogt als fijn avontuur

Toegegeven, de laatste jaren liep ik met een grote boog om de Harvest Moon-franchise heen. De serie is immers niet meer wat het ooit is geweest en heeft niks meer te maken met de, superieure, Story of Seasons: Grand Bazaar-games. Harvest Moon: Echoes of Teradea ziet er in ieder geval behoorlijk charmant uit.

De kern van Harvest Moon is natuurlijk het onderhouden van jouw boerderij, maar zoals de trailer laat zien mogen we ook hele andere avonturen verwachten. Verken de wereld te paard en ontmoet andere bewoners, schattige dieren en zelfs engelen. Ontwikkelaar Imagica Geeq lijkt goed zijn best te hebben gedaan, dus wie weet heeft Natsume weer eens een goede Harvest Moon in handen.

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Harvest Moon: Echoes of Teradea verschijnt op 24 september voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.