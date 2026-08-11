Is dit de The Legend of Zelda 40th Anniversary Switch 2?
In een tijd waarin iedere dwaas iets met AI kan fabriceren, moeten we alles met een korreltje zout nemen, maar zouden dit de The Legend of Zelda 40th Anniversary Edition Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch 2 Pro Controller kunnen zijn?
Op Reddit zijn twee foto's van een nieuwe Nintendo Switch 2-console en Nintendo Switch 2 Pro Controller verschenen. Het thema dat de nieuwe hardware bekleedt, is natuurlijk The Legend of Zelda. De franchise viert namelijk dit jaar zijn veertigste verjaardag. Als we de verpakkingen mogen geloven, dan worden beide producten gesierd met een driehoekig patroon waarin de Triforce samenkomt. Het zwart-gouden kleurpatroon is geheel op de console doorgevoerd, waarbij de thumbsticks een gouden randje krijgen. Opvallend is het 40th Anniversary-logo dat de verpakking siert. Eerder verscheen namelijk al een gerucht dat een vrijwel identiek Legend of Zelda Anniversary-logo gebruikt zou worden.
Nogmaals, neem het met een korreltje zout, want AI en Reddit. De geruchtenmolen over The Legend of Zelda draait momenteel op volle toeren. Het schijnt namelijk dat The Legend of Zelda: Ocarina of Time Nintendo Switch 2 Remake op 11 of 12 november 2026 verschijnt. Zou jij deze The Legend of Zelda 40th Anniversary-console of Pro Controller kopen? Laat het weten in de comments!
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Gelijk halen en voor 10 jaar bewaren geseald en al!!!!
Als ze nou de d-pad even fixen is dit de beste controller die Nintendo ooit heeft uitgebracht.
Die gouden pro controller ziet er wel mooi uit hoor, hopelijk is t echt en als niet... Nintendo, maak dit gewoon.
Die pro controller zal worden aangeschaft indien echt.
De Zelda Pro controller gaat aangeschaft worden! Console ook heel vet, maar een tweede voor 400/500+ is wel heel erg overdreven. Die pro controller is echt al mooi zat.
Verwacht nu binnenkort een Zelda Direct, met daarin specifiek nieuws over de game, aankondiging van de console + controller en nieuws over de film als laatste. De eerste teaser.
Als het niet echt is heeft iemand wel veel moeite gedaan.
Als het echt is koop ik hem meteen.
Ziet er wel vrij echt uit. Vooral de console vind ik heel tof met die groene joycons. Leuk als je er nog geen een hebt of als je teveel geld heb liggen.
Gruwelijk vet die Pro-Controller! Als ie legit is dan ga ik ‘m zeker direct aanschaffen!
Heb al 3 pro controllers voor de eerste Switch en 1 voor de Switch 2 en ook een 8bit Do controller, met nog wat JoyCons erbij heb ik meer dan genoeg zo.