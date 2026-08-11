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Is dit de The Legend of Zelda 40th Anniversary Switch 2?

Door Rudy Wijnberg
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In een tijd waarin iedere dwaas iets met AI kan fabriceren, moeten we alles met een korreltje zout nemen, maar zouden dit de The Legend of Zelda 40th Anniversary Edition Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch 2 Pro Controller kunnen zijn?

Op Reddit zijn twee foto's van een nieuwe Nintendo Switch 2-console en Nintendo Switch 2 Pro Controller verschenen. Het thema dat de nieuwe hardware bekleedt, is natuurlijk The Legend of Zelda. De franchise viert namelijk dit jaar zijn veertigste verjaardag. Als we de verpakkingen mogen geloven, dan worden beide producten gesierd met een driehoekig patroon waarin de Triforce samenkomt. Het zwart-gouden kleurpatroon is geheel op de console doorgevoerd, waarbij de thumbsticks een gouden randje krijgen. Opvallend is het 40th Anniversary-logo dat de verpakking siert. Eerder verscheen namelijk al een gerucht dat een vrijwel identiek Legend of Zelda Anniversary-logo gebruikt zou worden.

Nogmaals, neem het met een korreltje zout, want AI en Reddit. De geruchtenmolen over The Legend of Zelda draait momenteel op volle toeren. Het schijnt namelijk dat The Legend of Zelda: Ocarina of Time Nintendo Switch 2 Remake op 11 of 12 november 2026 verschijnt. Zou jij deze The Legend of Zelda 40th Anniversary-console of Pro Controller kopen? Laat het weten in de comments!

Bron: Reddit
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar TheLastOttoman
TheLastOttoman
lvl8 Achievement Hunter
4 dagen geleden om 19:16

Gelijk halen en voor 10 jaar bewaren geseald en al!!!!

0
Avatar Lonk
Lonk
lvl5 Thread Hunter
4 dagen geleden om 08:04

Als ze nou de d-pad even fixen is dit de beste controller die Nintendo ooit heeft uitgebracht.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
5 dagen geleden om 09:59

Die gouden pro controller ziet er wel mooi uit hoor, hopelijk is t echt en als niet... Nintendo, maak dit gewoon.

Die pro controller zal worden aangeschaft indien echt.

0
Avatar TheNielsalorian
TheNielsalorian
lvl5 Thread Hunter
5 dagen geleden om 07:32

De Zelda Pro controller gaat aangeschaft worden! Console ook heel vet, maar een tweede voor 400/500+ is wel heel erg overdreven. Die pro controller is echt al mooi zat.

Verwacht nu binnenkort een Zelda Direct, met daarin specifiek nieuws over de game, aankondiging van de console + controller en nieuws over de film als laatste. De eerste teaser.

0
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl9 NPC 2.0
6 dagen geleden om 23:04

Als het niet echt is heeft iemand wel veel moeite gedaan.

Als het echt is koop ik hem meteen.

1
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl14 High Score Chaser
6 dagen geleden om 21:43

Ziet er wel vrij echt uit. Vooral de console vind ik heel tof met die groene joycons. Leuk als je er nog geen een hebt of als je teveel geld heb liggen.

0
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl13 Meta Builder
6 dagen geleden om 21:25

Gruwelijk vet die Pro-Controller! Als ie legit is dan ga ik ‘m zeker direct aanschaffen!

0
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl9 NPC 2.0
6 dagen geleden om 20:59

Heb al 3 pro controllers voor de eerste Switch en 1 voor de Switch 2 en ook een 8bit Do controller, met nog wat JoyCons erbij heb ik meer dan genoeg zo.

0
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