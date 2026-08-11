Is dit de The Legend of Zelda 40th Anniversary Switch 2?

In een tijd waarin iedere dwaas iets met AI kan fabriceren, moeten we alles met een korreltje zout nemen, maar zouden dit de The Legend of Zelda 40th Anniversary Edition Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch 2 Pro Controller kunnen zijn?

Op Reddit zijn twee foto's van een nieuwe Nintendo Switch 2-console en Nintendo Switch 2 Pro Controller verschenen. Het thema dat de nieuwe hardware bekleedt, is natuurlijk The Legend of Zelda. De franchise viert namelijk dit jaar zijn veertigste verjaardag. Als we de verpakkingen mogen geloven, dan worden beide producten gesierd met een driehoekig patroon waarin de Triforce samenkomt. Het zwart-gouden kleurpatroon is geheel op de console doorgevoerd, waarbij de thumbsticks een gouden randje krijgen. Opvallend is het 40th Anniversary-logo dat de verpakking siert. Eerder verscheen namelijk al een gerucht dat een vrijwel identiek Legend of Zelda Anniversary-logo gebruikt zou worden.

Nogmaals, neem het met een korreltje zout, want AI en Reddit. De geruchtenmolen over The Legend of Zelda draait momenteel op volle toeren. Het schijnt namelijk dat The Legend of Zelda: Ocarina of Time Nintendo Switch 2 Remake op 11 of 12 november 2026 verschijnt. Zou jij deze The Legend of Zelda 40th Anniversary-console of Pro Controller kopen? Laat het weten in de comments!