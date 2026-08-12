Sony kondigt State of Play aan voor Phantom Blade Zero

Eén van de grote kleppers van dit najaar is Phantom Blade Zero, een spannende actie-RPG van ontwikkelaar S-GAME. Ben je ook al aan het uitkijken naar deze game? Dan zet je best even de volgende datum in je agenda!

Phantom Blade Zero State of Play aangekondigd

Sony en S-GAME hebben een nieuwe State of Play-uitzending aangekondigd, die helemaal in het teken zal staan van deze game. Deze zal worden uitgezonden in de nacht van maandag 17 augustus op dinsdag 18 augustus om 4 uur 's nachts. Als je het live wilt meevolgen zal je dus even moeten je wekker zetten/wakker blijven. Bereid je voor op een gameplay deep dive die ongeveer 20 minuten zal duren!

Tegelijk werd er ook een nieuwe trailer online gezet, die ook nog eens 11 minuten duurt (zoals al eerder werd aangekondigd). Een mooi voorproefje voor de eigenlijke State of Play dus! Pre-orders voor de game zijn nu inmiddels ook live gegaan.

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Phantom Blade Zero verschijnt, na uitstel, op 29 oktober voor de PlayStation 5 en pc.