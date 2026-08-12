Sony kondigt State of Play aan voor Phantom Blade Zero
Eén van de grote kleppers van dit najaar is Phantom Blade Zero, een spannende actie-RPG van ontwikkelaar S-GAME. Ben je ook al aan het uitkijken naar deze game? Dan zet je best even de volgende datum in je agenda!
Phantom Blade Zero State of Play aangekondigd
Sony en S-GAME hebben een nieuwe State of Play-uitzending aangekondigd, die helemaal in het teken zal staan van deze game. Deze zal worden uitgezonden in de nacht van maandag 17 augustus op dinsdag 18 augustus om 4 uur 's nachts. Als je het live wilt meevolgen zal je dus even moeten je wekker zetten/wakker blijven. Bereid je voor op een gameplay deep dive die ongeveer 20 minuten zal duren!
Tegelijk werd er ook een nieuwe trailer online gezet, die ook nog eens 11 minuten duurt (zoals al eerder werd aangekondigd). Een mooi voorproefje voor de eigenlijke State of Play dus! Pre-orders voor de game zijn nu inmiddels ook live gegaan.
Phantom Blade Zero verschijnt, na uitstel, op 29 oktober voor de PlayStation 5 en pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Phantom Blade Zero gaat goud, trailer en pre-order in aantocht
Phantom Blade Zero is goud gegaan. Op 12 augustus 04:00 uur starten de pre-orders en krijgen we een lange trailer vol gameplay, verhaal en personages.5 reacties
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Toffe game ga hem in de gaten houden haha. Kan er nog wel bij 😋
Zeker het kijken waard! Heb hier wel hoge verwachtingen van deze game alleen zo drukke periode!
Heel vet! Ga ik zeker terug kijken.
Nice ben benieuwd!
Binnenkort maar eens pre orderen. Wel de digitale versie zodat ik niet van disc hoef te wisselen als ik een andere game wil spelen.
China en Zuid-Korea hebben de laatste jaren ook de game industrie gevonden, maar werkelijk alles wat ze maken zijn Soulslike games. Steeds dezelfde games die erg op elkaar lijken. Ik heb persoonlijk helemaal niks met dat genre.
Ik had ook gelezen dat je een X aantal deaths hebt. De opzet is je hebt 66 dagen te leven en elke keer als je dood gaat dan gaat er een dag af. Dit betekent dat je 66 x dood kan gaan. Maar dit zorgt ook voor een ander plot van het verhaal. Is wel een uniek systeem wat ik wel heel interessant vindt. Hierdoor wordt het replay gehalte hoog als je in je eerste playthrough te vaak dood gaat en dus een ander plot krijgt.
Lijkt een beetje grafisch op een Soulslike (ik begrijp de eenheidsworst opmerking van @Biertje-erbij wel), buiten dat ziet het er wel bruut uit. Ik ken deze game nog niet eigenlijk. Is dit dan ook een Soulslike-game of is deze ook te bespelen door een Soulslike-noob? Like moi😉