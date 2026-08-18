Terwijl het gros van Nederland lekker lag te slapen, is er een uitgebreide PlayStation State of Play over Phantom Blade Zero uitgezonden. In de twintig minuten durende uitzending leren we aanzienlijk meer over het verhaal dat Phantom Blade Zero te bieden heeft en zien we logischerwijs een flinke dosis gameplay voorbij komen.

Acteur Donnie Yen en game director Soulframe Liang nemen ons in 20 minuten tijd mee in de wereld van Phantom Blade Zero. De acteur dient als creatieve consultant voor de game, gezien zijn jarenlange ervaring in diverse actiegeoriënteerde blockbusters. In de aankomende actiegame van S-Game maken we kennis met Soul, een verraden krijger die voor dood wordt achtergelaten. De 'Flesh Sculptor' wekt je echter weer tot leven, maar daar zit een nadeel aan. Je hebt namelijk exact 66 dagen om te leven. In de game dien je dan ook een geneesmiddel te vinden voor deze "ziekte".

De wereld en opzet van Phantom Blade Zero

Jij bent echter niet de enige die aan een mysterieuze ziekte lijdt. Het gebied Pangzhen zit vol met verdraaide wezens, gevallen strijders en vergeten helden. Deze stad bevindt zich in de 'Phantom World', een wereld die de Kung-Fu Punk-wereld van S-Game tot leven wekt. Deze steampunkvariant van de beeldschone wereld bevat flink wat mysterie, waarbij ogenschijnlijk vredige gebieden duistere geheimen herbergen.

Belangrijk om te weten is dat Phantom Blade Zero geen lineair, maar ook geen openwereldavontuur is. Soul reist van gebied naar gebied waar we op verkenning kunnen gaan. Welk gebied dat is, bepaal je volledig zelf. De game biedt namelijk een grote map waar we onze bestemming kunnen uitkiezen. Ieder gebied biedt een andere uitdaging, maar gelukkig komen we bepakt met een flink wapenarsenaal om de vijanden een kopje kleiner te maken. Zo hebben we een Soft Snake Sword, de Crimson Viper Twin Blades, maar kunnen we ook gebruikmaken van onze 'Drunken Sword Style'. Met zwaarden breek je echter niet door een goede verdediging. Gelukkig beschikken we ook over diverse wapens die dat wel kunnen. Zo bezitten we een grote hamer, Iron Fists en diverse vuurwapens.

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Phantom Blade is voorzien van diverse moeilijkheidsgraden

Phantom Blade Zero beschikt over diverse moeilijkheidsgraden. Hiermee zijn spelers in staat om het verhaal op eigen wijze te beleven. Zo is het mogelijk om de game kneitermoeilijk te maken met de Hellwalker-modus, of juist een aangenaam cinematisch avontuur te creëren met de Wayfarer-modus. Ook is het mogelijk om de '66 Days'-modus te ontgrendelen. Hiermee creëer je een daadwerkelijke tijdlijn waarmee je over exact 66 dagen beschikt om de game te voltooien. Ga je dood, dan verlies je een dag. Kom je aan bij 0 dagen, dan resulteert dat in een permadeath.

De Gameplay and Story Deep Dive van Phantom Blade Zero sluit af met een uitgebreide bossfight met 'The Lion Dance Grandmaster', een vijand die rechtstreeks uit de Chinese folklore komt. Deze bossfight bevat meerdere fases, waarbij iedere fase een nieuwe uitdaging presenteert.

Helaas is dit voorlopig waar we het mee moeten doen. Bekijk uiteraard bovenstaande beelden voor een grafische weergave van alle informatie die in dit artikel te vinden is. Phantom Blade Zero verschijnt op 29 oktober voor PlayStation 5 en pc.