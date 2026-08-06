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Phantom Blade Zero gaat goud, trailer en pre-order in aantocht

Door Rudy Wijnberg
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Met een korte teaser kondigt ontwikkelaar S-Game een 11 minuten durende trailer en de start van de pre-orders voor Phantom Blade Zero aan. Dat is niet het enige nieuws, want Phantom Blade Zero is ook goud gegaan. Dat betekent dat de ontwikkeling officieel is afgerond. De pre-orders en de uitgebreide trailer gaan op 12 augustus om 04:00 uur Nederlandse tijd live.

Na meerdere keren te zijn uitgesteld, gaat het nu toch echt gebeuren. Phantom Blade Zero verschijnt op 29 oktober. In de omschrijving van de Phantom Blade Zero Pre-order Teaser laat ontwikkelaar S-Game weten dat de ontwikkeling is afgerond en de game in principe gereed is om gedistribueerd te worden. Op 12 augustus kunnen we om 04:00 uur eerst een 11 minuten durende trailer bekijken. Daarin komen het verhaal, de personages, de gameplay en "iets onverwachts" aan bod. Op hetzelfde moment gaan ook de pre-orders live. Mocht je de game direct willen pre-orderen, dan wordt het dus een kort nachtje.

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Phantom Blade Zero verschijnt op 29 oktober 2026 voor PlayStation 5 en pc.

Bron: S-Game
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero

Ontwikkelaar

S-Game Studio

Uitgever

Cruelman Studio

Release

29 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
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Reacties
Avatar Maestro
Maestro
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 00:21

Zin in!

0
Avatar Markus
Markus
lvl13 Meta Builder
1 week geleden om 12:16

Dit kan wel eens de goty worden voor mij. Game ziet er echt geweldig uit! Zodra de pre-order live is koop ik het gelijk 👌🏻

1
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl16 Legend in the Making
1 week geleden om 10:07

Hopelijk heeft dit net als Stellar Blade ok verschillende moeilijkheidsgraden.

0
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