Phantom Blade Zero gaat goud, trailer en pre-order in aantocht

Met een korte teaser kondigt ontwikkelaar S-Game een 11 minuten durende trailer en de start van de pre-orders voor Phantom Blade Zero aan. Dat is niet het enige nieuws, want Phantom Blade Zero is ook goud gegaan. Dat betekent dat de ontwikkeling officieel is afgerond. De pre-orders en de uitgebreide trailer gaan op 12 augustus om 04:00 uur Nederlandse tijd live.

Na meerdere keren te zijn uitgesteld, gaat het nu toch echt gebeuren. Phantom Blade Zero verschijnt op 29 oktober. In de omschrijving van de Phantom Blade Zero Pre-order Teaser laat ontwikkelaar S-Game weten dat de ontwikkeling is afgerond en de game in principe gereed is om gedistribueerd te worden. Op 12 augustus kunnen we om 04:00 uur eerst een 11 minuten durende trailer bekijken. Daarin komen het verhaal, de personages, de gameplay en "iets onverwachts" aan bod. Op hetzelfde moment gaan ook de pre-orders live. Mocht je de game direct willen pre-orderen, dan wordt het dus een kort nachtje.

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Phantom Blade Zero verschijnt op 29 oktober 2026 voor PlayStation 5 en pc.