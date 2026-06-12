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Phantom Blade Zero-ontwikkelaar is niet bang voor GTA 6: 'Eigen product telt'

Door Bram Noteboom

Phantom Blade Zero lanceert akelig dichtbij GTA 6 in de buurt, maar ontwikkelaar S-GAME Studio heeft daar geen boodschap aan. De game director Qiwei 'Soulframe' Liang doet een boekje open over de ontwikkelingen.

Phantom Blade Zero kwam recent in het nieuws wegens verschillende redenen. De game maakte een korte opkomst tijdens de State of Play, er komt een eigen showcase aan én de titel is uitgesteld naar oktober 2026. De oorspronkelijke releasedatum stond gepland voor september, waardoor de actiegame dichterbij de release van GTA 6 komt te staan. Volgens Liang speelt de concurrentie geen rol in de ontwikkeling van Phantom Blade Zero. S-GAME Studio is maar geïnteresseerd in één ding: een zo goed mogelijk product op de markt uitbrengen.

Many people may think we have some marketing strategy to move it from the overcrowded September, and some are very worried that it's closer to November. We don't think about any of this. We only think of the quality of the product itself. I don't think competition can influence, much, the success of a work. Only the product itself matters. So I would say 99% of the decision development.
Qiwei Liang

Daarentegen baart de AI-gedreven pc-hardware crisis hem wel zorgen. Zijn team wil dat Phantom Blade Zero goed op de Steam Deck kan draaien, wat dankzij Unreal Engine 5 'een lastig karwei' is. Verder vertelt Liang over een belangrijk aandachtspunt tijdens de laatste afwerkingsfase: ervoor te zorgen dat de game er zo goed mogelijk uitziet; ook wanneer ray-tracing is uitgeschakeld. Gezien de upgradeplannen voor veel pc-gamers in duigen liggen, vindt de game director dat zij ervoor moeten zorgen dat zoveel mogelijk spelers de game kunnen spelen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Phantom Blade Zero GTA 6 concurrentie

Phantom Blade Zero is beschikbaar vanaf 29 oktober 2026 voor de pc en PlayStation 5.

Bron: PC Gamer
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero

Ontwikkelaar

S-Game Studio

Uitgever

Cruelman Studio

Release

29 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
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Reacties
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 weken geleden om 08:45

Erg veel zin in deze game, het is niet een traditionele soulslike dacht ik.

Na dit jaar teleurgesteld te zijn geweest in Code Vein 2 en gemengde gevoelens over te hebben gehouden aan Nioh 3 hoop ik dat deze wel de itch geeft die ik zoek.

0
Avatar AceVentura
AceVentura
lvl11 Commander
3 weken geleden om 18:13

Vind het een knap staaltje zelfvertrouwen van het team om je game zowat tegelijkertijd met gta op de markt te brengen. Zegt wel wat over de game dan zou je zeggen, die moet wel kneiterbruut zijn dan😅

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl14 High Score Chaser
3 weken geleden om 11:17

Breng Ocarina of Time Remake uit op 19 november dan gebruik ik de GTA6 disc als onderzetter voor mijn drankje 😎👊🏻!

5
Avatar Nelsherk
Nelsherk
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 weken geleden om 11:00

Niet bang voor GTA 6 maar wel voor Onimusha haha.

Toevallig gister een stuk van de demo van Onimusha gespeeld op m’n PS5. Ligt het aan mij of zijn die textures echt mega flets en lelijk?

Ben daardoor niet echt onder de indruk van de game eerlijk gezegd.

0
Avatar Fr3nzy
Fr3nzy
lvl5 Thread Hunter
3 weken geleden om 10:56

Twee totaal verschillende games dus geen probleem. Beetje afwisseling is ook wel leuk.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl14 High Score Chaser
3 weken geleden om 10:23

Als je er een paar weken voor zit moet geen probleem zijn mits je een goede game aflevert.

0
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 10:14

Deze game heeft al genoeg eigen hype en sensatie gecreëerd. Wordt een banger, dat is iets wat 99.99% zeker is.

Enigste vraag voor mij is; Haal ik dit op de ps5 pro of mijn nieuwe game pc? Is een oprechte vraag, want heb voorheen echt alle souls-likes en de souls games zelf op console gespeeld, en weet niet hoe goed zo'n game nou eigenlijk echt draait in de eerste week op een goeie pc?

0
Avatar MR1980
MR1980
lvl10 Deel van het meubilair
3 weken geleden om 10:00

3 weken voor GTA 6. Dan moet geen probleem zijn. 💪🏼 Ik verwacht niet dat dit een game wordt waar je langer dan 35 uur mee bezig bent.

0
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