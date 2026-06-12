Phantom Blade Zero lanceert akelig dichtbij GTA 6 in de buurt, maar ontwikkelaar S-GAME Studio heeft daar geen boodschap aan. De game director Qiwei 'Soulframe' Liang doet een boekje open over de ontwikkelingen.

Phantom Blade Zero kwam recent in het nieuws wegens verschillende redenen. De game maakte een korte opkomst tijdens de State of Play, er komt een eigen showcase aan én de titel is uitgesteld naar oktober 2026. De oorspronkelijke releasedatum stond gepland voor september, waardoor de actiegame dichterbij de release van GTA 6 komt te staan. Volgens Liang speelt de concurrentie geen rol in de ontwikkeling van Phantom Blade Zero. S-GAME Studio is maar geïnteresseerd in één ding: een zo goed mogelijk product op de markt uitbrengen.

Many people may think we have some marketing strategy to move it from the overcrowded September, and some are very worried that it's closer to November. We don't think about any of this. We only think of the quality of the product itself. I don't think competition can influence, much, the success of a work. Only the product itself matters. So I would say 99% of the decision development. Qiwei Liang

Daarentegen baart de AI-gedreven pc-hardware crisis hem wel zorgen. Zijn team wil dat Phantom Blade Zero goed op de Steam Deck kan draaien, wat dankzij Unreal Engine 5 'een lastig karwei' is. Verder vertelt Liang over een belangrijk aandachtspunt tijdens de laatste afwerkingsfase: ervoor te zorgen dat de game er zo goed mogelijk uitziet; ook wanneer ray-tracing is uitgeschakeld. Gezien de upgradeplannen voor veel pc-gamers in duigen liggen, vindt de game director dat zij ervoor moeten zorgen dat zoveel mogelijk spelers de game kunnen spelen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Phantom Blade Zero is beschikbaar vanaf 29 oktober 2026 voor de pc en PlayStation 5.