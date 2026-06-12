Phantom Blade Zero-ontwikkelaar is niet bang voor GTA 6: 'Eigen product telt'
Phantom Blade Zero lanceert akelig dichtbij GTA 6 in de buurt, maar ontwikkelaar S-GAME Studio heeft daar geen boodschap aan. De game director Qiwei 'Soulframe' Liang doet een boekje open over de ontwikkelingen.
Phantom Blade Zero kwam recent in het nieuws wegens verschillende redenen. De game maakte een korte opkomst tijdens de State of Play, er komt een eigen showcase aan én de titel is uitgesteld naar oktober 2026. De oorspronkelijke releasedatum stond gepland voor september, waardoor de actiegame dichterbij de release van GTA 6 komt te staan. Volgens Liang speelt de concurrentie geen rol in de ontwikkeling van Phantom Blade Zero. S-GAME Studio is maar geïnteresseerd in één ding: een zo goed mogelijk product op de markt uitbrengen.
Daarentegen baart de AI-gedreven pc-hardware crisis hem wel zorgen. Zijn team wil dat Phantom Blade Zero goed op de Steam Deck kan draaien, wat dankzij Unreal Engine 5 'een lastig karwei' is. Verder vertelt Liang over een belangrijk aandachtspunt tijdens de laatste afwerkingsfase: ervoor te zorgen dat de game er zo goed mogelijk uitziet; ook wanneer ray-tracing is uitgeschakeld. Gezien de upgradeplannen voor veel pc-gamers in duigen liggen, vindt de game director dat zij ervoor moeten zorgen dat zoveel mogelijk spelers de game kunnen spelen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.
Phantom Blade Zero is beschikbaar vanaf 29 oktober 2026 voor de pc en PlayStation 5.
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Erg veel zin in deze game, het is niet een traditionele soulslike dacht ik.
Na dit jaar teleurgesteld te zijn geweest in Code Vein 2 en gemengde gevoelens over te hebben gehouden aan Nioh 3 hoop ik dat deze wel de itch geeft die ik zoek.
Vind het een knap staaltje zelfvertrouwen van het team om je game zowat tegelijkertijd met gta op de markt te brengen. Zegt wel wat over de game dan zou je zeggen, die moet wel kneiterbruut zijn dan😅
Breng Ocarina of Time Remake uit op 19 november dan gebruik ik de GTA6 disc als onderzetter voor mijn drankje 😎👊🏻!
Niet bang voor GTA 6 maar wel voor Onimusha haha.
Toevallig gister een stuk van de demo van Onimusha gespeeld op m’n PS5. Ligt het aan mij of zijn die textures echt mega flets en lelijk?
Ben daardoor niet echt onder de indruk van de game eerlijk gezegd.
Twee totaal verschillende games dus geen probleem. Beetje afwisseling is ook wel leuk.
Als je er een paar weken voor zit moet geen probleem zijn mits je een goede game aflevert.
Deze game heeft al genoeg eigen hype en sensatie gecreëerd. Wordt een banger, dat is iets wat 99.99% zeker is.
Enigste vraag voor mij is; Haal ik dit op de ps5 pro of mijn nieuwe game pc? Is een oprechte vraag, want heb voorheen echt alle souls-likes en de souls games zelf op console gespeeld, en weet niet hoe goed zo'n game nou eigenlijk echt draait in de eerste week op een goeie pc?
3 weken voor GTA 6. Dan moet geen probleem zijn. 💪🏼 Ik verwacht niet dat dit een game wordt waar je langer dan 35 uur mee bezig bent.