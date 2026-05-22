GTA 6-marketing start in de zomer

Na ellendig veel geruchten en 'leaks' laat Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick weten dat de GTA 6-marketing van de zomer officieel begint.

Ja, je wordt ermee doodgegooid. De talloze berichten van GTA 6 over de releasedatum, de derde trailer, de pre-orders: het is bijna niet meer bij te benen. Maar de grootste grap is dat deze berichten vaak niet gebaseerd zijn op de waarheid. Het gamende publiek snakt naar zekerheid en volgens Strauss Zelnick, topman bij Take-Two Interactive, is Rockstar Games bijna zover. De marketingmachine gaat namelijk in de zomer op volle toeren draaien.

'Het is de komende weken nog geen zomer volgens mij', concludeert Zelnick. Hiermee verwijst hij wellicht naar een aantal insiders die geloven dat GTA 6 een opkomst maakt tijdens de State of Play van 2 juni 2026. Die kans lijkt aanzienlijk gekrompen, maar zoals eerder vermeld hoeven GTA-fans niet bijster lang meer te wachten op nieuwe informatie. Take-Two Interactive heeft hoge verwachtingen van de aankomende actiegame. Ze verwachten een omzet van 8 miljard dollar in het komende boekjaar, terwijl ze nu een slordige 5,5 miljard per jaar verdienen.

De GTA 6-releasedatum is daarentegen onveranderd gebleven. De actiegame staat nog steeds op de planning voor 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Komt deze titel bij jou in huis? Laat het ons weten!