GTA 6-marketing start in de zomer
Na ellendig veel geruchten en 'leaks' laat Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick weten dat de GTA 6-marketing van de zomer officieel begint.
Ja, je wordt ermee doodgegooid. De talloze berichten van GTA 6 over de releasedatum, de derde trailer, de pre-orders: het is bijna niet meer bij te benen. Maar de grootste grap is dat deze berichten vaak niet gebaseerd zijn op de waarheid. Het gamende publiek snakt naar zekerheid en volgens Strauss Zelnick, topman bij Take-Two Interactive, is Rockstar Games bijna zover. De marketingmachine gaat namelijk in de zomer op volle toeren draaien.
'Het is de komende weken nog geen zomer volgens mij', concludeert Zelnick. Hiermee verwijst hij wellicht naar een aantal insiders die geloven dat GTA 6 een opkomst maakt tijdens de State of Play van 2 juni 2026. Die kans lijkt aanzienlijk gekrompen, maar zoals eerder vermeld hoeven GTA-fans niet bijster lang meer te wachten op nieuwe informatie. Take-Two Interactive heeft hoge verwachtingen van de aankomende actiegame. Ze verwachten een omzet van 8 miljard dollar in het komende boekjaar, terwijl ze nu een slordige 5,5 miljard per jaar verdienen.
De GTA 6-releasedatum is daarentegen onveranderd gebleven. De actiegame staat nog steeds op de planning voor 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Komt deze titel bij jou in huis? Laat het ons weten!
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Ik koop hem wel day 1 maar alleen omdat 1 van de hoofd personages mijn naam heeft.
Love is a long, long,...long road!
Al goedkeuring van de baas voor een week vrij in november. Dat wordt echt ouderwets héle dagen wegkwijlen achter de tv
Kan een bepaalde uitgever nog wat van leren, die deed alles ná de zomer.
Zodra die 19 november vast staat, boekt The Rock gelijk een Landal villa met wat vrienden voor een week vanaf die datum 😎
Deze game kan mij niets boeien, enkel vind ik het in de gaten houden van hoe de game uitgaat komen wel lache. De mensen die er wel zin in hebben zien die zoveel hype hebben ervoor is lache.
Weet je wat ik wel ervaar? Dat het allemaal veel te lang duurt en dat we allemaal overprikkeld raken door GTA hypegedrag online. Twitter spoelde afgelopen week ook al over, want Nu Zou Trailer 3 Echt Komen! Nou ja, die kwam niet. Kan Rockstar niks aan doen maar mensen beginnen GTA 6 nu wel echt op te blazen.
Hoog tijd dat er weer eens een trailer komt maar ook echt inhoudelijk nieuws over de game. Nog een half jaar en je krijgt vermoedelijk wel het grootste entertainmentproduct ooit gemaakt.
Mooi zo! Dan kunnen we even rustig wachten tot na 21 juni en daarvoor de focus leggen op aankondigingen van Sony, Microsoft en (hopelijk) Nintendo. Die show van Sjefke sla ik over.