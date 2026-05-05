Take-Two-CEO noemt de verwachtingen rond GTA 6 'beangstigend'

In een interview met Bloomberg doet Take-Two-CEO Strauss Zelnick een boekje open over de vele lopende ontwikkelingen rondom de felbegeerde GTA 6-release.

Het artikel werd geplaatst door de journalist Jason Schreier. Strauss Zelnick is natuurlijk de topman bij Take-Two en hij is dan ook enorm benieuwd naar de launch van Grand Theft Auto 6. Ze willen iets bieden wat 'nog nooit kon worden ervaren in een videogame'. Dat is een hoge eis en mede daardoor zijn de verwachtingen torenhoog. Zelnick geeft aan dat het langs de zijlijn staan, maar tegelijkertijd dicht bij het project zijn, heel enthousiasmerend maar ook nogal beangstigend is. De lat ligt immers hoog voor Rockstar Studios om te leveren.

Het is iets wat ze in eerste instantie alleen gaan doen op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Wederom werd er gevraagd naar de pc-release van GTA 6, maar Zelnick houdt voet bij stuk. De consolemarkt is voor GTA 6 de thuisbasis van de 'kernconsument'. Rockstar Studios houdt de focus op de console-release, omdat men de harde kern zowel als eerste als het beste wil serveren. Verder legt Zelnick uit dat Rockstar Studios traditiegetrouw altijd eerst op de consoles lanceert en daar wijken ze voorlopig niet vanaf.

De releasedatum voor GTA 6 blijft voorlopig ongewijzigd. Een gerucht afkomstig vanuit Rockstar Games India hint naar de start van de crunch-periode, waarin ontwikkelaars veel extra uren moeten draaien om het project uit de deur te krijgen. Dit lijkt te wijzen op het feit dat men niet zit te wachten op wederom een uitstelbericht, maar niks is zeker in de game-industrie. Afijn, voorlopig staat de releasedatum vast op 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.