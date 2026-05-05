Take-Two-CEO noemt de verwachtingen rond GTA 6 'beangstigend'
In een interview met Bloomberg doet Take-Two-CEO Strauss Zelnick een boekje open over de vele lopende ontwikkelingen rondom de felbegeerde GTA 6-release.
Het artikel werd geplaatst door de journalist Jason Schreier. Strauss Zelnick is natuurlijk de topman bij Take-Two en hij is dan ook enorm benieuwd naar de launch van Grand Theft Auto 6. Ze willen iets bieden wat 'nog nooit kon worden ervaren in een videogame'. Dat is een hoge eis en mede daardoor zijn de verwachtingen torenhoog. Zelnick geeft aan dat het langs de zijlijn staan, maar tegelijkertijd dicht bij het project zijn, heel enthousiasmerend maar ook nogal beangstigend is. De lat ligt immers hoog voor Rockstar Studios om te leveren.
Het is iets wat ze in eerste instantie alleen gaan doen op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Wederom werd er gevraagd naar de pc-release van GTA 6, maar Zelnick houdt voet bij stuk. De consolemarkt is voor GTA 6 de thuisbasis van de 'kernconsument'. Rockstar Studios houdt de focus op de console-release, omdat men de harde kern zowel als eerste als het beste wil serveren. Verder legt Zelnick uit dat Rockstar Studios traditiegetrouw altijd eerst op de consoles lanceert en daar wijken ze voorlopig niet vanaf.
De releasedatum voor GTA 6 blijft voorlopig ongewijzigd. Een gerucht afkomstig vanuit Rockstar Games India hint naar de start van de crunch-periode, waarin ontwikkelaars veel extra uren moeten draaien om het project uit de deur te krijgen. Dit lijkt te wijzen op het feit dat men niet zit te wachten op wederom een uitstelbericht, maar niks is zeker in de game-industrie. Afijn, voorlopig staat de releasedatum vast op 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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gaat wel gaaf zijn denk ik wereldwijd!
Ben wel benieuwd hoeveel en wat voor versies er gaan verschijnen, en de prijs natuurlijk!
afwachten maar. maar kijk vooral uit naar de pre launch reclame en opstart marketing als het echt losgaat!!!!
Het is afwachten en zien wat en of t wat wordt, ik zelf heb geen hype voor GTA 6 en zie t wel tegen die tijd.
Net als goede wijn en whiskey komt het beste naar de PC als het gerijpt is.
Alle grote 3D en HD GTA games hebben een release gekend zonder simultane PC uitgave, en dat is ook nooit een issue geweest. GTA V staat nog steeds, na het multiplatform succes van Minecraft, op de nummer twee van meest verkochte games aller tijden. PC optimalisatie duurt langer, en dat zal bij dit mega project niet minder ingewikkeld zijn. Uiteraard is het ook een dubbele winst!
En wat de verwachtingen betreft: uiteraard zijn deze torenhoog! Hopelijk krijgen we nog wat meer nieuws de komende dagen en weken, zoals een derde trailer en een cover art reveal!
Dit gaat ook zonder concurrentie de grootste gamerelease aller tijden worden als je kijkt naar verwachtingen en mogelijkheden. Het trieste nieuws is wel dat de volgende GTA daarna zo 15 jaar niet meer gaat verschijnen, maar ach. Het maakt deel 6 heel speciaal en gewenst. Denk dat we worden weggeblazen op gebied van graphics, gameplay, mogelijkheden, details en sowieso bij het aanschouwen van een volledig interactieve levende spelwereld.
Logisch en begrijpelijk om Consoles boven de PC te stellen.
PC verkopen is maar 10% van alle verkopen van de GTA games.... dus ze hebben gelijk hier geen prio aan te geven. Zoiezo zeiken pc gamers altijd over prestatie en graphics en vern**ken ze games met mods. Dus lekker PS5je kopen videokaartfappers 🤣