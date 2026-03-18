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Take-Two CEO: 'Games zoals GTA 6 laten maken door AI? Belachelijk!'

Door Simon Verbeke

AI neemt de laatste jaren de wereld steeds meer over en niet iedereen is hier fan van. Vandaag: hoofdstuk nummer ??? van de AI vs. de game-industrie saga! Strauss Zelnick, de CEO van Take-Two Interactive, geeft even zijn mening.

Kan je AI goede games laten maken?

AI in games: het is echt wel een dingetje geworden en de kritiek op deze praktijk klinkt ook steeds luider en luider. Eerder dit jaar lanceerde Google een prototype van het zogenaamde 'Project Genie', een AI-programma waarmee je heel snel gamewerelden en personages kan laten genereren. Een simpele prompt intypen of een afbeelding uploaden zou genoeg moeten zijn voor het programma om een volledige 3D-gamewereld te genereren. Klinkt handig... al zijn er ook genoeg sceptici, waaronder dus Strauss Zelnick van Take-Two Interactive.

In een interview claimt hij dat er zeker al mogelijkheden zijn om games te laten maken door AI, al stelt hij zich wel vragen bij de kwaliteit van die games. Of AI een echte goede 'hit' game kan maken, zoals het aankomende GTA 6? Belachelijk!

“The notion that somehow new tools would allow an individual to push a button and generate a hit and bring it to many millions of consumers around the world, it’s a laughable notion. It’s just never been the case with entertainment."

Ja, je kan misschien de assets laten genereren door AI en het ziet er misschien mooi uit, maar om die assets om te toveren in een écht goede game, daar heb je menselijke creativiteit voor nodig. Hij verwerpt AI echter niet: hij claimt dat dit een waardevolle tool is die ontwikkelaars kan helpen bij het maken van games, maar deze tools zullen het niet magisch mogelijk maken voor iedereen om een game zoals GTA 6 uit hun mouw te schudden.

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De aankondiging van Project Genie zorgde er echter wel voor dat de aandelen van verschillende gaming bedrijven in waarde daalden (waaronder ook Take-Two). Het laatste woord over deze kwestie is sowieso nog niet geschreven en AI blijft evolueren: waar gaat dit eindigen...?

Bron: The Game Business
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 14 reviews 255 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
19 maart 2026 om 11:28

Tja ai kan wel wat dingen maar nog geen hele goede mooie werkende game maken, gameplay maken die goed is is lastig.

0
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl15 Community Veteraan
18 maart 2026 om 17:04 bewerkt

That's how it's done. Geen a.i. meuk, maar een hele stad waarin elke straat, elke hoek gemaakt is door menselijke creativiteit en inzicht. Dit is hoe je een game maakt, mensen!

4
Avatar Gamer4life
Gamer4life
lvl6 Combo Juggler
18 maart 2026 om 16:21

Agossie, volgens mij is er een bang voor Crimson Dessert 😇 ( die wel gebruikt maakt van Ai )

0
Avatar Inactieve gebruiker
Inactieve gebruiker
lvl5 Thread Hunter
18 maart 2026 om 14:57

Wat enorm hip van zelnick om met de meute mee te praten.
Totdat hij straks inziet dat AI een enorme toevoeging gaat zijn voor het ontwikkelen van games.

0
Avatar Twinsen_Blaze
Twinsen_Blaze
lvl8 Achievement Hunter
18 maart 2026 om 14:02

Amen!

1
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