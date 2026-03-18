Take-Two CEO: 'Games zoals GTA 6 laten maken door AI? Belachelijk!'
AI neemt de laatste jaren de wereld steeds meer over en niet iedereen is hier fan van. Vandaag: hoofdstuk nummer ??? van de AI vs. de game-industrie saga! Strauss Zelnick, de CEO van Take-Two Interactive, geeft even zijn mening.
Kan je AI goede games laten maken?
AI in games: het is echt wel een dingetje geworden en de kritiek op deze praktijk klinkt ook steeds luider en luider. Eerder dit jaar lanceerde Google een prototype van het zogenaamde 'Project Genie', een AI-programma waarmee je heel snel gamewerelden en personages kan laten genereren. Een simpele prompt intypen of een afbeelding uploaden zou genoeg moeten zijn voor het programma om een volledige 3D-gamewereld te genereren. Klinkt handig... al zijn er ook genoeg sceptici, waaronder dus Strauss Zelnick van Take-Two Interactive.
In een interview claimt hij dat er zeker al mogelijkheden zijn om games te laten maken door AI, al stelt hij zich wel vragen bij de kwaliteit van die games. Of AI een echte goede 'hit' game kan maken, zoals het aankomende GTA 6? Belachelijk!
Ja, je kan misschien de assets laten genereren door AI en het ziet er misschien mooi uit, maar om die assets om te toveren in een écht goede game, daar heb je menselijke creativiteit voor nodig. Hij verwerpt AI echter niet: hij claimt dat dit een waardevolle tool is die ontwikkelaars kan helpen bij het maken van games, maar deze tools zullen het niet magisch mogelijk maken voor iedereen om een game zoals GTA 6 uit hun mouw te schudden.
De aankondiging van Project Genie zorgde er echter wel voor dat de aandelen van verschillende gaming bedrijven in waarde daalden (waaronder ook Take-Two). Het laatste woord over deze kwestie is sowieso nog niet geschreven en AI blijft evolueren: waar gaat dit eindigen...?
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Tja ai kan wel wat dingen maar nog geen hele goede mooie werkende game maken, gameplay maken die goed is is lastig.
That's how it's done. Geen a.i. meuk, maar een hele stad waarin elke straat, elke hoek gemaakt is door menselijke creativiteit en inzicht. Dit is hoe je een game maakt, mensen!
Agossie, volgens mij is er een bang voor Crimson Dessert 😇 ( die wel gebruikt maakt van Ai )
Wat enorm hip van zelnick om met de meute mee te praten.
Totdat hij straks inziet dat AI een enorme toevoeging gaat zijn voor het ontwikkelen van games.
Amen!