Netflix pakt primeur met showcase van GTA 6
In het kader van 'vrij onverwachts' mengt Netflix zich in de marketingplannen van GTA 6. Via de streamingdienst wordt 'An Extended Look' onthuld.
Je kan maar een primeur hebben. Via Netflix wordt op 27 augustus 2026 de 'Grand Theft Auto VI: An Extended Look' vrijgegeven. De showcase begint om 21:00 uur Nederlandse tijd en is dan voorlopig alleen te zien via de streamingdienst. Later diezelfde dag (voor ons dus de 'volgende' nacht) wordt de volledige reveal ook op YouTube en de Grand Theft Auto VI-website gedeeld, maar daar moet je iets meer geduld voor opbrengen. Het is namelijk pas mogelijk om de video op deze platformen te zien vanaf 03:00 uur.
Rockstar laat verder weinig los over de inhoud. Met de naam 'Grand Theft Auto VI: An Extended Look' lijkt een gameplay-reveal vanzelfsprekend, maar geduld is een schone zaak. Later deze maand weten we meer.
GTA 6 is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Moeten betalen voor een game trailer te zien is echt wel compleet gestoord, waar gaat dit stoppen?
Ik heb Netflix er een tijdje geleden uitgegooid. Het was al behoorlijk aan de prijs en zoveel leuks stond er niet meer op. Wellicht als er een keer een hele toffe serie op staat, dat ik weer tijdelijk een abonnement neem, maar zeker niet voor een gameplay trailer. Zelfs van Zelda of Mario zou ik het niet nemen. Op$#$%%#%# en van m'n zakken uitblijven hèè.
Als dit de reden is waarom het spel maar max 100eu is. Dan vind ik dat helemaal prima.
De consument hoeft hiervoor dus niet te betalen.
Tjah. Lijkt mij dat Netflix 2K/Rockstar hiervoor benaderd heeft en een zak geld aangeboden heeft zodat Netflix de primeur heeft. Die weten ook dat er een hoop gekken zijn die toch even een maandje Netflix afsluiten, waarvan er altijd een deel ook langer lid blijft. Toevallig heb ik zelf Netflix, maar mocht je het niet hebben zou ik gewoon lekker wachten tot de volgende dag.
Vind het wel origineel!
Dan ga ik maar weer even een Grand Theft Netflix-inlog-van-mijn-zus bedisselen
Ik was net van plan Netflix op te zeggen. Ga het niet houden voor zoiets.
Lol, je moet de DLC hebben genaamd Netflix, wat in de betaalmuur is dit nou weer? Tja, ach ja, t verbaast me ook weer niet, als t er zo naar uitziet heeft de normale game dit ook, enkel de deluxe editie is de complete editie, geen extra gebouwen als je niet bij betaald. Slechte zaak allemaal. Heb geen Netflix dus word dan maar gewoon afwachten voor mij, boeit niets want ik ga de game toch niet halen maar wil t wel effekes zien. Dan maar later.