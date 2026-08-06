Netflix pakt primeur met showcase van GTA 6

In het kader van 'vrij onverwachts' mengt Netflix zich in de marketingplannen van GTA 6. Via de streamingdienst wordt 'An Extended Look' onthuld.

Je kan maar een primeur hebben. Via Netflix wordt op 27 augustus 2026 de 'Grand Theft Auto VI: An Extended Look' vrijgegeven. De showcase begint om 21:00 uur Nederlandse tijd en is dan voorlopig alleen te zien via de streamingdienst. Later diezelfde dag (voor ons dus de 'volgende' nacht) wordt de volledige reveal ook op YouTube en de Grand Theft Auto VI-website gedeeld, maar daar moet je iets meer geduld voor opbrengen. Het is namelijk pas mogelijk om de video op deze platformen te zien vanaf 03:00 uur.

Rockstar laat verder weinig los over de inhoud. Met de naam 'Grand Theft Auto VI: An Extended Look' lijkt een gameplay-reveal vanzelfsprekend, maar geduld is een schone zaak. Later deze maand weten we meer.

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