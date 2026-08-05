Isle of Reveries is een ode aan de retro Zelda-games

Mis je soms wel eens de Zelda-games van weleer? Wel, dan is Isle of Reveries misschien wel iets voor jou! Ontwikkelaar desertcucco heeft deze charmante avonturengame aangekondigd en de releasedatum volgt snel.

Dungeons en puzzels in Isle of Reveries

In Isle of Reveries speel je als de uil Lief, die afreist naar het mysterieuze Isle of Reveries. Volgens de legende kan op dit verlaten eiland iedere wens werkelijkheid worden. Onderweg moet je verschillende dungeons trotseren, waarbij je een hoop vijanden en puzzels tegen het lijf loopt. Je ziet direct de invloeden van de retro Zelda-games, maar tegelijk doet Isle of Reveries natuurlijk ook z'n eigen ding. Je kan deze game overigens zowel solo als met een vriend(in) beleven. Bekijk beelden hieronder:

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Isle of Reveries verschijnt op 4 september voor de PlayStation 4 & 5, Xbox One & Series X|S, Nintendo Switch en pc. Je kan nu al een demo van de game uittesten op Steam.