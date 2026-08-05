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Isle of Reveries is een ode aan de retro Zelda-games

Door Simon Verbeke
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Mis je soms wel eens de Zelda-games van weleer? Wel, dan is Isle of Reveries misschien wel iets voor jou! Ontwikkelaar desertcucco heeft deze charmante avonturengame aangekondigd en de releasedatum volgt snel.

Dungeons en puzzels in Isle of Reveries

In Isle of Reveries speel je als de uil Lief, die afreist naar het mysterieuze Isle of Reveries. Volgens de legende kan op dit verlaten eiland iedere wens werkelijkheid worden. Onderweg moet je verschillende dungeons trotseren, waarbij je een hoop vijanden en puzzels tegen het lijf loopt. Je ziet direct de invloeden van de retro Zelda-games, maar tegelijk doet Isle of Reveries natuurlijk ook z'n eigen ding. Je kan deze game overigens zowel solo als met een vriend(in) beleven. Bekijk beelden hieronder:

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Isle of Reveries verschijnt op 4 september voor de PlayStation 4 & 5, Xbox One & Series X|S, Nintendo Switch en pc. Je kan nu al een demo van de game uittesten op Steam.

Bron: desertcucco
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 17 reviews 309 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Isle of Reveries

Ontwikkelaar

desertcucco

Uitgever

desertcucco

Release

4 september 2026

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
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Reacties
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl11 Commander
1 week geleden om 01:21

Ziet er wel tof uit. Ik denk dat ik het maar Lief's Awakening ga noemen.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl17 Final Form
1 week geleden om 15:28

The Rock vindt dit te gedateerd. Zo’n Tunic is wel het minimum wat The Great One voor ogen heeft.

0
Avatar JeenJeen
JeenJeen
lvl2 Journey Awaits!
1 week geleden om 06:59

Heel cool! Doet sterk denken aan Oracle of Seasons / Ages.
Deze ga ik zeker uitproberen!

0
Avatar Watashi-wa-Maurice-desu
Watashi-wa-Maurice-desu
lvl13 Meta Builder
1 week geleden om 15:28

Dit ziet er cool uit. Echte ode aan de Gameboy Color Zelda games.

2
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl13 Meta Builder
1 week geleden om 15:14 bewerkt

Goed dat ik dit artikel nu zie. Ik heb deze game namelijk in maart 2025 gebackt op Kickstarter en dat was ik enigszins vergeten, haha. Gelukkig ben ik nu dus weer op de hoogte!

4
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