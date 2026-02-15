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Ontvang GTA 6 gratis als je kind op releasedatum wordt geboren

Door Patrick Lamers

Bedrijven willen nog weleens ludieke acties bedenken om in de aandacht te komen en in het geval van het Scandinavische Komplett is dat bij dezen dus gelukt. Zij geven namelijk gratis GTA 6 weg aan iedereen die een kind krijgt op de releasedatum van de langverwachte Rockstar game.

Komplett is een Scandinavische retailer van consumentenelektronica en IT-producten. Eigenlijk een beetje het Scandinavische Media Markt dus. Zij hebben het plan gevat om een weggeefactie rondom GTA 6 te bedenken. Als je een beetje goed kunt rekenen, dan heb je zomaar de kans dat je GTA 6 gratis van hen krijgt. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is ervoor te zorgen dat je kind op de releasedatum van de Rockstar-game wordt geboren. Eitje toch? Dat wil zeggen dat je nu toch wel zo'n beetje haast moet gaan maken aangezien de game gepland staat voor een release op 19 november van dit jaar. Of je de game alsnog gratis krijgt als Rockstar toch weer eens besluit om GTA 6 nog verder uit te stellen, heeft Komplett bij de actie dan weer niet vermeld.

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Ga jij een gokje wagen om GTA 6 gratis te kunnen ontvangen?

Bron: Komplett
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
16 februari 2026 om 11:50

Hahahahah, en Teun wat is jouw verhaal? "Nou kijk, ik was tegelijkertijd geboren samen met mijn GTA 6 kopie die ik hier heb".
Geinig maar ouders hebben wel wat anders aan hun hoofd tijdens een bevalling.

0
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl11 Commander
16 februari 2026 om 11:07

Leuk zo'n gratis game, maar ik denk dat de ouders toch weinig zullen toekomen aan GTA6 werkelijk spelen met zo'n pasgeboren baby 😅

0
Avatar kuperazzi
kuperazzi
lvl1 Press Start
16 februari 2026 om 10:38

Ok... nog 9 maanden te gaan, vanavond d'r gelijk bovenop dus.

1
Avatar AceVentura
AceVentura
lvl11 Commander
15 februari 2026 om 18:19

Leuke actie, kan niet anders zeggen. Dubbel mazzel dus als je een kleintje mag verwelkomen de 19e en GTA 6 gratis kan krijgen.

0
Avatar Flappy
Flappy
lvl8 Achievement Hunter
15 februari 2026 om 16:12

Dan ben ik al te laat. Mijn vrouw was de eerste 2 keer 2 weken over tijd.

0
Avatar Mole28
Mole28
lvl6 Combo Juggler
15 februari 2026 om 15:35

Mijn reactie van hahaha was voor Robert Frans (goede opmerking!), maar ik kan het niet meer aanpassen of verwijderen.

0
Avatar Mole28
Mole28
lvl6 Combo Juggler
15 februari 2026 om 15:33

Hahaha 😜

0
Avatar Broodje8bit
Broodje8bit
lvl9 NPC 2.0
15 februari 2026 om 13:59

@ Watashi , ja dat dus .

0
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