Ontvang GTA 6 gratis als je kind op releasedatum wordt geboren

Bedrijven willen nog weleens ludieke acties bedenken om in de aandacht te komen en in het geval van het Scandinavische Komplett is dat bij dezen dus gelukt. Zij geven namelijk gratis GTA 6 weg aan iedereen die een kind krijgt op de releasedatum van de langverwachte Rockstar game.

Komplett is een Scandinavische retailer van consumentenelektronica en IT-producten. Eigenlijk een beetje het Scandinavische Media Markt dus. Zij hebben het plan gevat om een weggeefactie rondom GTA 6 te bedenken. Als je een beetje goed kunt rekenen, dan heb je zomaar de kans dat je GTA 6 gratis van hen krijgt. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is ervoor te zorgen dat je kind op de releasedatum van de Rockstar-game wordt geboren. Eitje toch? Dat wil zeggen dat je nu toch wel zo'n beetje haast moet gaan maken aangezien de game gepland staat voor een release op 19 november van dit jaar. Of je de game alsnog gratis krijgt als Rockstar toch weer eens besluit om GTA 6 nog verder uit te stellen, heeft Komplett bij de actie dan weer niet vermeld.

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