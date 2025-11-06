GTA 6 wederom uitgesteld en krijgt nieuwe datum eind 2026

Zag jij jezelf al genieten van GTA 6 op 26 mei 2026? Helaas moeten we je teleurstellen. Take-Two heeft namelijk kenbaar gemaakt dat Grand Theft Auto 6 wederom is uitgesteld om de game verder te kunnen polijsten alvorens deze in de schappen komt te liggen. Hiermee verschuift de release ongeveer een half jaar, zo kondigt Take-Two aan tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers.

Dat de verwachtingen omtrent Grand Theft Auto 6 hooggespannen zijn, is wellicht een understatement. De game kent een gigantisch budget en Take-Two doet er alles aan om de release zo groots mogelijk uit te pakken. Dat betekent echter ook dat GTA 6 onder een enorm vergrootglas komt te liggen. GTA 6 moet dan ook perfect zijn wanneer deze in de winkels ligt. Waar we een aantal jaar geleden nog dachten dat de grootste game van dit moment al in 2025 zou verschijnen, werd eerder dit jaar duidelijk dat GTA 6 pas zou uitkomen op 26 mei 2026. Take-Two zet daar nu echter een streep door tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers, maar kondigt gelukkig wel direct een nieuwe releasedatum aan: GTA 6 verschijnt na dit treurige nieuws op 19 november 2026.

Overigens is het momenteel aardig aan het rommelen bij Rockstar. Zo zijn er protesten gaande bij Rockstar North na een flinke ontslagronde bij Take-Two. Het uitstel van Grand Theft Auto 6 naar 19 november 2026 is uiteraard erg jammer, maar hopelijk gebruiken Rockstar en Take-Two de extra tijd optimaal. Wat vind jij? Kun jij het begrijpen, of is het nu enkel balen? Laat het weten in de reacties!