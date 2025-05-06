Rockstar dropt eindelijk tweede GTA 6 trailer
Het is de trailer waar we al maanden op wachten, maar daar is hij dan eindelijk: de tweede trailer van Grand Theft Auto 6! Hij was het wachten waard, want in de bijna drie minuten durende trailer komen we veel te weten over GTA 6 en mogen we alvast wat sfeer opsnuiven van het moderne Vice City!
Afgelopen week kwamen we helaas te weten dat GTA 6 pas in 2026 zal verschijnen, maar dat mag de pret niet drukken. Grand Theft Auto VI is namelijk nog altijd de meest geanticipeerde game, en deze nieuwste trailer laat maar weer zien waarom dat is. In de tweede GTA 6-trailer maken we kennis met Jason en Lucia, een stelletje dat zich begeeft aan de verkeerde kant van de wet. In de video zien we hoe Jason zijn geliefde na vrijlating uit de gevangenis met open armen ontvangt. Lucia lijkt echter niet te hebben geleerd van haar dagen achter de tralies; het tweetal gaat namelijk direct op rooftocht. Vice City heeft een flinke upgrade gekregen, want de eens zo frivole stad (gebaseerd op het Amerikaanse Miami) is heerlijk grimmig zonder zijn luxueuze charme te verliezen.
Grand Theft Auto VI komt te verschijnen op 26 mei 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series. Meer lezen over GTA 6? Check dan hier al ons Grand Theft Auto 6-nieuws!
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