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Rockstar dropt eindelijk tweede GTA 6 trailer

Door Rudy Wijnberg

Het is de trailer waar we al maanden op wachten, maar daar is hij dan eindelijk: de tweede trailer van Grand Theft Auto 6! Hij was het wachten waard, want in de bijna drie minuten durende trailer komen we veel te weten over GTA 6 en mogen we alvast wat sfeer opsnuiven van het moderne Vice City!

Afgelopen week kwamen we helaas te weten dat GTA 6 pas in 2026 zal verschijnen, maar dat mag de pret niet drukken. Grand Theft Auto VI is namelijk nog altijd de meest geanticipeerde game, en deze nieuwste trailer laat maar weer zien waarom dat is. In de tweede GTA 6-trailer maken we kennis met Jason en Lucia, een stelletje dat zich begeeft aan de verkeerde kant van de wet. In de video zien we hoe Jason zijn geliefde na vrijlating uit de gevangenis met open armen ontvangt. Lucia lijkt echter niet te hebben geleerd van haar dagen achter de tralies; het tweetal gaat namelijk direct op rooftocht. Vice City heeft een flinke upgrade gekregen, want de eens zo frivole stad (gebaseerd op het Amerikaanse Miami) is heerlijk grimmig zonder zijn luxueuze charme te verliezen.

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Grand Theft Auto VI komt te verschijnen op 26 mei 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series. Meer lezen over GTA 6? Check dan hier al ons Grand Theft Auto 6-nieuws!

Bron: Rockstar
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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