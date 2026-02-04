Take Two topman; Ja, GTA 6 krijgt fysieke release op launch

Strauss Zelnick, de topman van Take-Two Interactive, heeft in een interview met Variety aangegeven dat Grand Theft Auto VI bij lancering gewoon een fysieke release krijgt. Daarmee spreekt hij eerdere geruchten tegen die suggereerden dat dit niet het geval zou zijn.

Onderhand begin ik zelf een beetje simpel te worden van het schrijven over Grand Theft Auto 6. Bijna dagelijks duikt er wel weer iets nieuws op, en zo ook afgelopen nacht. Na het bekendmaken van de financiële cijfers van Take-Two trok Variety de stoute schoenen aan om Zelnick onder andere te vragen naar een eventueel uitstel van de GTA 6-release. Het gerucht ging namelijk de ronde dat GTA 6 een uitgestelde fysieke release zou krijgen. Zelnick was echter vrij kort en duidelijk in zijn antwoord: “That’s not the plan.”

Het gerucht, dat de wereld in werd geholpen door insider Graczdari, ging ervan uit dat Take-Two bewust zou kiezen voor een latere fysieke lancering om mogelijke leaks te voorkomen. Een vertraagde fysieke release zou immers betekenen dat bijvoorbeeld medewerkers van retailers niet voortijdig met de game aan de haal kunnen.

Veel meer dan "That's not the plan" had Zelnick overigens niet te melden over GTA 6. Maar goed, niet alles loopt altijd according to plan. Op 19 november gaan we het in ieder geval zien, dan ligt Grand Theft Auto 6 namelijk in de schappen voor PlayStation 5 en Xbox Series!