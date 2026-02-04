Take Two topman; Ja, GTA 6 krijgt fysieke release op launch
Strauss Zelnick, de topman van Take-Two Interactive, heeft in een interview met Variety aangegeven dat Grand Theft Auto VI bij lancering gewoon een fysieke release krijgt. Daarmee spreekt hij eerdere geruchten tegen die suggereerden dat dit niet het geval zou zijn.
Onderhand begin ik zelf een beetje simpel te worden van het schrijven over Grand Theft Auto 6. Bijna dagelijks duikt er wel weer iets nieuws op, en zo ook afgelopen nacht. Na het bekendmaken van de financiële cijfers van Take-Two trok Variety de stoute schoenen aan om Zelnick onder andere te vragen naar een eventueel uitstel van de GTA 6-release. Het gerucht ging namelijk de ronde dat GTA 6 een uitgestelde fysieke release zou krijgen. Zelnick was echter vrij kort en duidelijk in zijn antwoord: “That’s not the plan.”
Het gerucht, dat de wereld in werd geholpen door insider Graczdari, ging ervan uit dat Take-Two bewust zou kiezen voor een latere fysieke lancering om mogelijke leaks te voorkomen. Een vertraagde fysieke release zou immers betekenen dat bijvoorbeeld medewerkers van retailers niet voortijdig met de game aan de haal kunnen.
Veel meer dan "That's not the plan" had Zelnick overigens niet te melden over GTA 6. Maar goed, niet alles loopt altijd according to plan. Op 19 november gaan we het in ieder geval zien, dan ligt Grand Theft Auto 6 namelijk in de schappen voor PlayStation 5 en Xbox Series!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Veel van die Reddit kindjes online geloven heel wat geruchten. Meestal zijn deze gebakken lucht. Toen deze geruchten de wereld ingestuurd werden door zo gezegde betrouwbare bronnen, dacht ik al dat het best met een korrel zout te nemen was. Het zou een slechte marketing strategie zijn om fysieke kopieën uit te sluiten op de releasedag.
De GTA-community op het internet is trouwens momenteel drooggelegd. We zijn bijna een jaar na de release van trailer 2 en zolang Rockstar geen informatie vrijgeeft valt er niets interessant over te vertellen. Je ziet ook YouTubers als Cyberboi, TGG en ViperAu maandenlang nonsense filmpjes posten met inhoudsloos materiaal. Ned Luke, de man die Michael vertolkte in GTA V, heeft zo eens een sneer gegeven naar dit soort YouTubers en content creators.
Opvallend is dat sinds we gisteren een kruimeltje info hebben gekregen (over het praktische van de release), deze kanalen weer volop filmpjes maken met allemaal dezelfde boodschap, uitgerekt over meerdere minuten. Dingen die je op 30 seconden kan uitleggen, maar anders worden ze uiteraard niet betaald. Rare tijden waarin we leven, haha.
Ik zal blij zijn wanneer ze rond de lente of zomer afkomen met een derde trailer, ik verwacht mei persoonlijk, zodat we daar over kunnen praten en de details analyseren. Hoort bij de hype!
Ik verwacht eigenlijk ook gewoon een fysieke uitgave op launch, dan meteen kopen, storyline uitspelen en meteen weer doorverkopen ik blijf toch nooit hangen in de GTA werelden, of andere games.
Brute games voor 1 keer en daarna weer dooorrrrrrr naar de volgende game💪🏻
Na de zomer (van 2027)!
Heel soms heb ik een gevoel dat die dingen bewust worden gedaan.
Lekken en geruchten,
Iemand bij Rockstar marketing die samen met de heer Zelnick is gaan brainstormen om GTA in beeld te houden:
‘Meneer ik heb een idee, we vragen influencer zus of insider zo om dit naar buiten te brengen “Rockstar gaat de fysieke release van GTA6 uitstellen, niet de digitale release”.
Dat zou een storm aan reacties en bekendheid geven aan ons en de game.
Dan wachten we een weekje of 2 en komen dan met een officieel statement van U dat dit nergens op gebaseerd is en dat die plannen er helemaal niet liggen en dat de fysieke gewoon gepland staat op dezelfde datum. Dan hebben we weer een stormvloed aan clicks en views’
Sterker nog als ik zo groot was zou ik zeker zo werken. Vooral die zogenaamde lekken van beelden zou ik zeker doen.
Zo nu en dan per ongeluk iets online zetten en dan half uur later eraf halen of per ongeluk een insider een mail sturen die die niet mocht krijgen ofzo.
Maar dan uiteraard dat het vanuit mij juist wel was dat het bedoelt was te krijgen.
Want dingen die mensen vinden als iets wat ze niet mochten zien smaakt juist naar meer.
Mensen genieten ervan als ze iets zien wat ze denken dat ‘illegaal’ is verkregen. Ik zou ze graag een handje helpen.
Ik HAAT 'geruchten'. Er wordt zoveel bullsh!t geplaatst online en dat wordt dan door gaming nieuws sites opgepakt en die wijden er dan hele artikelen aan, en 400 vervolg artikelen als er iets minuscule verandert aan het gerucht.. Geef me gewoon nieuws en feiten, haha!
(Dit is niet een stoot onder de gordel naar gameliner. Gewoon ik die geruchten haat en hoe alle gamingwebsites dit oppakken 😅)