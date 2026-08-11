Europese Steam-gebruikers slachtoffer van datalek
Heb je hardware van Steam (Valve) in huis? Dan is de kans groot dat je slachtoffer bent geworden van een datalek. Een flink aantal gebruikers heeft een e-mail vanuit Steam ontvangen waarin wordt aangekondigd dat diens Europese distributeur Ceva Logistics slachtoffer is geworden van een cyberaanval.
Op Reddit is het het gesprek van de dag. Valve heeft een flink aantal gebruikers laten weten dat Ceva Logistics, het bedrijf dat de Europese distributie van Steam Controller, Steam Deck en Steam Machine afhandelt, in de periode van 29 juli tot en met 1 augustus kwetsbaar is geweest voor een cyberaanval. Hoewel Ceva nog uitzoekt wat er precies is gebeurd, geeft de distributeur aan dat persoonlijke informatie naar alle waarschijnlijkheid is gelekt. Het gaat hierbij om je naam, adres (straat, postcode, stad en land), telefoonnummer, e-mailadres en je bestelling.
Ceva Logistics geeft daarbij aan dat het bedrijf dergelijke informatie 90 dagen na het voltooien van de bestelling bewaart. Mocht je jouw product dus recentelijk hebben aangeschaft, dan is de kans groot dat jouw informatie nu op straat ligt (mocht dat nog niet zijn gebeurd dankzij Odido, waarvoor nog bedankt). Valve waarschuwt in de e-mail dat je nepberichten van oplichters kunt verwachten. Ceva heeft echter geen toegang tot je Steam-wachtwoord, waardoor onderdelen als Steam Guard-codes en betaalopties veilig zijn.
Edit: Overigens is Steam niet de enige afnemer van Ceva Logistics diensten. Ook webshops van onder andere Bol, Ajax, ING en de Bijenkorf maken gebruik van Ceva als distributeur. Een volledige lijst met partners van Ceva is op het moment van schrijven niet bekend.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Ach, mijn gegevens liggen toch al op straat door o.a. de rdw, odido, bol.com, de garage waar ik altijd kom en vast nog wel meer.
Iedere dag krijg ik emails van vrouwen die mij gezien zouden hebben en heel erg graag met mij naar bed willen. Dat is de grootste onzin die ik ooit gehoord heb dus dat moet wel spam zijn 😜
Staan we versteld van NEE dit jaar veelste veel bedrijven de mist in gegaan ze mogen mijn gegevens ergens achterin in hun steken!!!!
Kreeg hem vorige week ook van bol. Voor het eerst daar een game gekocht (had opeens 37€ aan cadeaubonnen).
2 weken later krijg ik de notificatie dat mijn gegevens zijn gehackt bij Ceva, de distribueer van de game die ik had besteld.
Maar goed, het is irritant, maar je krijgt er geen compensatie of niks voor. Alleen een "sorry joh, jammer man.. maar ja, jouw probleem. Fijne dag" 🤣
En aangezien mijn gegevens om de 5 seconde op straat liggen omdat alles en iedereen gehackt wordt omdat ze de beveiliging niet in orde hebben maak ik me er al eens niet meer druk om.. kan er toch niks aan doen.
Heb ik zo netjes mijn gegevens beveiligd en ben ik er zorgvuldig mee omgegaan, dan gooien al die bedrijven al je gegevens in de database van alles en iedereen.. nutteloos dus om zelf voorzichtig te zijn 😅
Ik kreeg vorige week ook al een mail van bol dat er een lek was bij Ceva en dat er data van een aantal artikelen wat ik besteld had bij Bol op straat lag.
*Als je HARDWARE gekocht hebt van Steam
**binnen de laatste 90 dagen
***en dit is deel van een grotere hack bij Ceva Logistics die dus ook bol.com en ING punten trof eerder deze week
Ik snap dat het allemaal in het artikel staat maar dat zijn aardig wat caveaten die ik liever lichtelijk in de titel terug zag ipv dat men eerst moet schrikken dat ze hun account en games misschien kwijt zijn.
Lekker hoor, al die dataleks wordt je ook moe van.
Het is breder dan enkel Steam-gebruikers, er zijn redelijk wat winkels die deze distributeur gebruiken. Zag de laatste dagen dit soort kop op meerdere sites verschijnen, maar nu lijkt het alsof enkel Steam-gebruikers gegevens gelekt is, terwijl het over gebruikers van meerdere webshops gaat.
Nu, van een gaming site kan ik wel nog verstaan dat de focus op Steam ligt, al ben ik wel van mening dat Reddit hier een slechte bron is, er is al redelijk wat geschreven over de datalek.