Europese Steam-gebruikers slachtoffer van datalek

Heb je hardware van Steam (Valve) in huis? Dan is de kans groot dat je slachtoffer bent geworden van een datalek. Een flink aantal gebruikers heeft een e-mail vanuit Steam ontvangen waarin wordt aangekondigd dat diens Europese distributeur Ceva Logistics slachtoffer is geworden van een cyberaanval.

Op Reddit is het het gesprek van de dag. Valve heeft een flink aantal gebruikers laten weten dat Ceva Logistics, het bedrijf dat de Europese distributie van Steam Controller, Steam Deck en Steam Machine afhandelt, in de periode van 29 juli tot en met 1 augustus kwetsbaar is geweest voor een cyberaanval. Hoewel Ceva nog uitzoekt wat er precies is gebeurd, geeft de distributeur aan dat persoonlijke informatie naar alle waarschijnlijkheid is gelekt. Het gaat hierbij om je naam, adres (straat, postcode, stad en land), telefoonnummer, e-mailadres en je bestelling.

Ceva Logistics geeft daarbij aan dat het bedrijf dergelijke informatie 90 dagen na het voltooien van de bestelling bewaart. Mocht je jouw product dus recentelijk hebben aangeschaft, dan is de kans groot dat jouw informatie nu op straat ligt (mocht dat nog niet zijn gebeurd dankzij Odido, waarvoor nog bedankt). Valve waarschuwt in de e-mail dat je nepberichten van oplichters kunt verwachten. Ceva heeft echter geen toegang tot je Steam-wachtwoord, waardoor onderdelen als Steam Guard-codes en betaalopties veilig zijn.

Edit: Overigens is Steam niet de enige afnemer van Ceva Logistics diensten. Ook webshops van onder andere Bol, Ajax, ING en de Bijenkorf maken gebruik van Ceva als distributeur. Een volledige lijst met partners van Ceva is op het moment van schrijven niet bekend.