Geen red ring, maar red line of death gespot bij Steam Machine
Nieuwe hardware gaat, zoals wel vaker, gepaard met kinderziektes. Zo ook Valve's Steam Machine. De recent verschenen console lijkt bij sommige gebruikers namelijk kuren te vertonen die inmiddels zijn bestempeld als de 'Red Line of Death'.
De term Red Line of Death verwijst natuurlijk naar de beruchte Red Ring of Death, een visuele foutmelding die op de Xbox 360 verscheen en voor veel spelers betekende dat de console retour moest. In dit geval gaat het echter om een rode lijn aan de rechterzijde van de lichtbalk. Opvallend genoeg lijkt de oplossing sterk op die van pakweg vijftien jaar geleden. Valve adviseert gebruikers namelijk om contact op te nemen voor een vervangend exemplaar.
Op de supportpagina van de Steam Machine heeft Valve de verschillende foutcodes toegelicht. In het geval van de Red Line of Death gaat het hoogstwaarschijnlijk om een defecte GPU, waardoor de console geen videosignaal meer kan uitsturen. Hoewel op Reddit verschillende mogelijke oplossingen worden gedeeld, is Valve's advies duidelijk: de console dient vervangen te worden.
Vooralsnog zijn er slechts een beperkt aantal gevallen van de Red Line of Death gemeld. De Steam Machine is echter ook nog maar in beperkte oplage verkrijgbaar. De vraag is dan ook of Valve het probleem weet op te lossen voordat de console op grotere schaal wordt uitgerold. Goedkoop is de hardware in ieder geval niet: de Steam Machine kent een vanafprijs van €1.000.
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Flat Line of Death.......... prettig weekend!
Hopelijk geen groot probleem.
De Red Ring of Death heeft me destijds wel getraumatiseerd, ik geloof dat het me twee keer is overkomen. Werd overigens wel netjes opgelost, maar als puber weken zonder console zitten was wel echt heel klote haha.
Oei, hoop dat het maar om een paar apparaten gaat.
Ik heb toen de tijd 6 verschillende xbox's gehad in anderhalf jaar tijd. Allemaal Red ring of death. Echt bizar..... Maar ja, de xbox 360 had zoveel vette games, nam je maar voor lief xD