TMNT: Splintered Fate 2.0 bevat flinke lading gratis content
Kan jij geen genoeg krijgen van ARPG Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate? Nou, dan moet je als de wiedeweerga de TMNT: Splintered Fate - King's Gambit-DLC downloaden. De deels gratis uitbreiding levert nieuwe levels, een personage, companion en meer op.
TMNT: Splintered Fate 2.0 introduceert een flinke bups content. De betaalde DLC zorgt ervoor dat je direct met mutant Slash aan de gang kunt. Daarnaast ontvang je tegen betaling ook direct het Samurai Armor Pack, waardoor je alle speelbare personages kunt uitrusten met een mooi pantser.
Heb je echter geen zin om te lappen, dan bevat de recente update ook een flinke lading gratis content. Zo is de game voorzien van een nieuwe bossfight, een toevoeging aan het verhaal, companion Pepperoni, wat challenges en de nodige balancingupdates.
Mocht je Slash als los personage willen aanschaffen, dan kost je dat € 3,59. Hiervoor dien je natuurlijk wel over de base game te beschikken. Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate 2.0 is nu verkrijgbaar voor € 28,99 voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc. Mocht je de game goedkoop willen oppikken, dan kan dat. TMNT: Splintered Fate is nu met 75% korting verkrijgbaar op Steam.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Die 28,99 is toch voor als je de game helemaal nog niet hebt? Of is dat puur voor versie 2.0?