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Kena: Scars of Kosmora verschijnt in 2027

Door Bram Noteboom
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Zoals verwacht komt Kena: Scars of Kosmora pas in 2027 te verschijnen. Dit laat ontwikkelaar Ember Lab weten via de PlayStation Blog.

Na het denderende succes van Kena: Bridge of Spirits pakt Ember Lab door met een direct vervolg. Kena: Scars of Kosmora werd oorspronkelijk tijdens de State of Play van februari 2026 onthuld en sindsdien wachten PlayStation-fans met geduld af op nieuwe informatie. Via de PlayStation Blog worden nieuwe details gedeeld van de aanstaande avonturengame. Zo komt de titel dus in 2027 uit en laat men verder meer los over het verhaal. Het gaat om een personage-gefocust lineair avontuur, waarbij de reis net zo belangrijk is als de bestemming. Ze geven aan een grotere scope te hebben voor Kena: Scars of Kosmora, maar tegelijkertijd blijft het een intiem narratief behouden over het helpen van anderen en ontdekken wat je zelf nodig hebt om te kunnen groeien. Zie hieronder wat artwork afkomstig van de blogpost:

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Ember Lab

Kena: Scars of Kosmora is beschikbaar in 2027 voor de pc en PlayStation 5.

Bron: PlayStation Blog
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 178 reviews 5604 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Kena: Scars of Kosmora
Kena: Scars of Kosmora

Ontwikkelaar

Ember Lab

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

-

Platforms

PC
PS5
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Reacties
Avatar ccopx
ccopx
lvl6 Combo Juggler
44 minuten geleden

Kijk er naar uit! Goed dat ze de tijd nemen, veel te veel games momenteel haha.

0
Avatar AceVentura
AceVentura
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Deel 1 was supertof en bloedmooi om te zien, dus ja ik heb wel zin in een 2e deel🤘🏻

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Ik moet deel 1 echt is gaan spelen.. dit ziet er zo goed uit.

0
Avatar Zonderling
Zonderling
lvl4 Reply Goblin
2 uur geleden

Hier heb ik heel veel zin in, onwijs genoten van deel één!

0
Avatar Krulletje
Krulletje
lvl6 Combo Juggler
2 uur geleden bewerkt

Was te verwachten en ook helemaal niet erg. Kan alleen maar ondersneeuwen als het nu nog in september of oktober geperst was.

Super veel zin in deze game. Het tikt allemaal boxjes af waar ik van houd. De artstyle, kleurenpallet en de gameplay vind ik allemaal top.

0
Avatar CaptainCarrot
CaptainCarrot
lvl2 Journey Awaits!
2 uur geleden

Die trailer zag er top uit. Ik kreeg er een beetje een Zelda gevoel bij, maar wel met voldoende eigen smoel. Errrug veel zin in

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl19 Endgamer
3 uur geleden

💪🏻, zin an!

0
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl10 Deel van het meubilair
3 uur geleden

Heb me goed vermaakt met het eerste deel, lengte van het spel was goed, hopelijk maken ze het met een grotere scope niet onnodig lang.

0
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