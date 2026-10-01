Kena: Scars of Kosmora verschijnt in 2027

Zoals verwacht komt Kena: Scars of Kosmora pas in 2027 te verschijnen. Dit laat ontwikkelaar Ember Lab weten via de PlayStation Blog.

Na het denderende succes van Kena: Bridge of Spirits pakt Ember Lab door met een direct vervolg. Kena: Scars of Kosmora werd oorspronkelijk tijdens de State of Play van februari 2026 onthuld en sindsdien wachten PlayStation-fans met geduld af op nieuwe informatie. Via de PlayStation Blog worden nieuwe details gedeeld van de aanstaande avonturengame. Zo komt de titel dus in 2027 uit en laat men verder meer los over het verhaal. Het gaat om een personage-gefocust lineair avontuur, waarbij de reis net zo belangrijk is als de bestemming. Ze geven aan een grotere scope te hebben voor Kena: Scars of Kosmora, maar tegelijkertijd blijft het een intiem narratief behouden over het helpen van anderen en ontdekken wat je zelf nodig hebt om te kunnen groeien. Zie hieronder wat artwork afkomstig van de blogpost:

Ember Lab

Kena: Scars of Kosmora is beschikbaar in 2027 voor de pc en PlayStation 5.