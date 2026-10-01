Kena: Scars of Kosmora verschijnt in 2027
Zoals verwacht komt Kena: Scars of Kosmora pas in 2027 te verschijnen. Dit laat ontwikkelaar Ember Lab weten via de PlayStation Blog.
Na het denderende succes van Kena: Bridge of Spirits pakt Ember Lab door met een direct vervolg. Kena: Scars of Kosmora werd oorspronkelijk tijdens de State of Play van februari 2026 onthuld en sindsdien wachten PlayStation-fans met geduld af op nieuwe informatie. Via de PlayStation Blog worden nieuwe details gedeeld van de aanstaande avonturengame. Zo komt de titel dus in 2027 uit en laat men verder meer los over het verhaal. Het gaat om een personage-gefocust lineair avontuur, waarbij de reis net zo belangrijk is als de bestemming. Ze geven aan een grotere scope te hebben voor Kena: Scars of Kosmora, maar tegelijkertijd blijft het een intiem narratief behouden over het helpen van anderen en ontdekken wat je zelf nodig hebt om te kunnen groeien. Zie hieronder wat artwork afkomstig van de blogpost:
Kena: Scars of Kosmora is beschikbaar in 2027 voor de pc en PlayStation 5.
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De PlayStation State of Play is live en opent direct met een knaller. Kena: Bridge of Spirits krijgt een vervolg in de vorm van Kena: Scars of Kosmora!8 reacties
Deel 1 was supertof en bloedmooi om te zien, dus ja ik heb wel zin in een 2e deel🤘🏻
Die trailer zag er top uit. Ik kreeg er een beetje een Zelda gevoel bij, maar wel met voldoende eigen smoel. Errrug veel zin in
Heb me goed vermaakt met het eerste deel, lengte van het spel was goed, hopelijk maken ze het met een grotere scope niet onnodig lang.
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