Disneyland Paris renoveert Space Mountain vanaf eind 2027

Hoewel geen game, kan ik het niet laten om hier toch iets over te schrijven. Tijdens Disney D23 heeft Disneyland Paris aangekondigd een grote renovatie voor attractie Space Mountain uit te voeren. Het huidige Space Mountain-thema draait om Star Wars, maar daar komt in 2028/2029 verandering in.

Eind 2027 gaat de renovatie van Disneyland Paris' Space Mountain van start. De attractie waarin bezoekers momenteel naar een galaxy far, far away worden geschoten, werd in 2017 aangepast naar Hyperspace Mountain, een avontuur dat in het teken van Star Wars staat. Het initiële thema uit 1995 keert echter terug. Space Mountain gaat namelijk weer het originele verhaal van Jules Verne vertellen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

De renovatie van Space Mountain gaat eind 2027 van start. Wanneer deze klaar gaat zijn, is echter onbekend. Overigens is dat niet het enige dat de komende periode komt te veranderen in Disneyland Paris. Zo is er ook een thematisch gebied van The Lion King in de maak.