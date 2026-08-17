Disneyland Paris renoveert Space Mountain vanaf eind 2027
Hoewel geen game, kan ik het niet laten om hier toch iets over te schrijven. Tijdens Disney D23 heeft Disneyland Paris aangekondigd een grote renovatie voor attractie Space Mountain uit te voeren. Het huidige Space Mountain-thema draait om Star Wars, maar daar komt in 2028/2029 verandering in.
Eind 2027 gaat de renovatie van Disneyland Paris' Space Mountain van start. De attractie waarin bezoekers momenteel naar een galaxy far, far away worden geschoten, werd in 2017 aangepast naar Hyperspace Mountain, een avontuur dat in het teken van Star Wars staat. Het initiële thema uit 1995 keert echter terug. Space Mountain gaat namelijk weer het originele verhaal van Jules Verne vertellen.
De renovatie van Space Mountain gaat eind 2027 van start. Wanneer deze klaar gaat zijn, is echter onbekend. Overigens is dat niet het enige dat de komende periode komt te veranderen in Disneyland Paris. Zo is er ook een thematisch gebied van The Lion King in de maak.
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Interessant.
Somehow Palpatine survived...
Ik vond wel jammer dat er geen nieuwe attracties naast de Lion King wat al bekend was bekend zijn gemaakt voor Parijs. Mickey and Minnie Railway hoort ook bij Disney Parijs vind ik met de wachtrij in Parijs stijl. En vind het jammer dat de Tower of Terror geen Guardians thema heeft. En dat Zootroplis land niet hier is en dat ze geen fatsoenlijke volwassenen Cars attractie hier hebben 😋 Dus aan het werk Disney voor Parijs 😋
Goeie zaak vind The Rock!