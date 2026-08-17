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Disneyland Paris renoveert Space Mountain vanaf eind 2027

Door Rudy Wijnberg
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Hoewel geen game, kan ik het niet laten om hier toch iets over te schrijven. Tijdens Disney D23 heeft Disneyland Paris aangekondigd een grote renovatie voor attractie Space Mountain uit te voeren. Het huidige Space Mountain-thema draait om Star Wars, maar daar komt in 2028/2029 verandering in.

Eind 2027 gaat de renovatie van Disneyland Paris' Space Mountain van start. De attractie waarin bezoekers momenteel naar een galaxy far, far away worden geschoten, werd in 2017 aangepast naar Hyperspace Mountain, een avontuur dat in het teken van Star Wars staat. Het initiële thema uit 1995 keert echter terug. Space Mountain gaat namelijk weer het originele verhaal van Jules Verne vertellen.

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De renovatie van Space Mountain gaat eind 2027 van start. Wanneer deze klaar gaat zijn, is echter onbekend. Overigens is dat niet het enige dat de komende periode komt te veranderen in Disneyland Paris. Zo is er ook een thematisch gebied van The Lion King in de maak.

Bron: Disneyland Paris
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
15 uur geleden

Oplettende fans kunnen op een eerder vrijgegeven concept ook een oude bekende spotten: in de afbeelding is - heel klein - het personage Nine-Eye verwerkt. Het gaat om de robot uit de inmiddels gesloten attractie Le Visionarium. Dat was een 360 graden-bioscoop die in 2004 werd gesloten om plaats te maken voor Buzz Lightyear Laser Blast

Interessant.

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Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl13 Meta Builder
18 uur geleden

Somehow Palpatine survived...

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Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl16 Legend in the Making
19 uur geleden bewerkt

Ik vond wel jammer dat er geen nieuwe attracties naast de Lion King wat al bekend was bekend zijn gemaakt voor Parijs. Mickey and Minnie Railway hoort ook bij Disney Parijs vind ik met de wachtrij in Parijs stijl. En vind het jammer dat de Tower of Terror geen Guardians thema heeft. En dat Zootroplis land niet hier is en dat ze geen fatsoenlijke volwassenen Cars attractie hier hebben 😋 Dus aan het werk Disney voor Parijs 😋

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Avatar TheRock
TheRock
lvl17 Final Form
19 uur geleden

Goeie zaak vind The Rock!

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