Basketbalteam Miami Heat voor GTA 6 omgedoopt tot Vice City

De marketingmachine van Rockstar draait zo'n vijftig dagen voor de release van GTA 6 op volle toeren. Niet alleen zien we meer van de game, ook buiten de digitale wereld duikt Grand Theft Auto 6 vaker op. Zo heeft de Miami Heat, het NBA-basketbalteam uit Miami, aangekondigd kortstondig door het leven te gaan als Vice City, vernoemd naar de gelijknamige stad uit GTA 6.

Op 18 november 2026 openen de deuren van het Kaseya Center voor een basketbalwedstrijd tussen de Milwaukee Bucks en Vice City. De Miami Heat maakt onderdeel uit van de GTA 6-promotie en is zelfs bereid om de teamnaam, het veld en het tenue tijdelijk te wijzigen. Hoe dat tenue eruit komt te zien, is vooralsnog de vraag, maar ergens bekruipt mij het gevoel dat we dit tenue vaker gaan zien. Onderdeel van deze promotie is namelijk unieke merchandise die tijdens het evenement wordt verkocht.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht. Cookie voorkeuren wijzigen

Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series.