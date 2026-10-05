Basketbalteam Miami Heat voor GTA 6 omgedoopt tot Vice City
De marketingmachine van Rockstar draait zo'n vijftig dagen voor de release van GTA 6 op volle toeren. Niet alleen zien we meer van de game, ook buiten de digitale wereld duikt Grand Theft Auto 6 vaker op. Zo heeft de Miami Heat, het NBA-basketbalteam uit Miami, aangekondigd kortstondig door het leven te gaan als Vice City, vernoemd naar de gelijknamige stad uit GTA 6.
Op 18 november 2026 openen de deuren van het Kaseya Center voor een basketbalwedstrijd tussen de Milwaukee Bucks en Vice City. De Miami Heat maakt onderdeel uit van de GTA 6-promotie en is zelfs bereid om de teamnaam, het veld en het tenue tijdelijk te wijzigen. Hoe dat tenue eruit komt te zien, is vooralsnog de vraag, maar ergens bekruipt mij het gevoel dat we dit tenue vaker gaan zien. Onderdeel van deze promotie is namelijk unieke merchandise die tijdens het evenement wordt verkocht.
Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Zo dat zal me een geld kosten. Ongekende over the top marketing
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