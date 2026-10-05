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Deze games verlaten Xbox Game Pass, waaronder Clair Obscur

Door Rudy Wijnberg
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Nog altijd lid van Xbox Game Pass? De library wordt zoals gewoonlijk twee keer per maand aangevuld met nieuwe games, maar daar staat tegenover dat er ook een aantal titels uit de line-up verdwijnen. Mocht je tot 15 oktober weinig te doen hebben, dan is dit nog je kans om games zoals The Casting of Frank Stone, Clair Obscur: Expedition 33 en A Plague Tale: Requiem te spelen.

Top 10 2025 Clair Obscur Expedition 33

Op 15 oktober 2026 verlaat een flinke rij games de Xbox Game Pass-library. Normaliter is dat geen probleem, maar dit keer staan er flink wat erg goede games tussen. Mocht je dus nog een of meerdere van onderstaande games willen spelen, dan heb je tot 15 oktober 2026 de tijd om dat via Xbox Game Pass te doen.

Bron: Xbox
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2723 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Daydreamer
Daydreamer
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 uur geleden bewerkt

Wordt gamepass niet tweewekelijks aangevuld met games? 😄

Ik moet nog even het laatste stukje van A Plaque Tale afmaken en misschien dat ik ook nog Clair Obscur afmaak.

Thnx voor de reminder!

1
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl18 Mythic Member
2 uur geleden

Clair obscure ik vond de gameplay verschrikkelijk. Dus ik moet bekennen dat ik die halverwege gestopt ben

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl19 Endgamer
3 uur geleden

Zonde want mooie games Clair Obscure en A Plague Tale. Frank Stone kan je echt laten liggen, die valt extreem tegen.

0
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