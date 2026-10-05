Deze games verlaten Xbox Game Pass, waaronder Clair Obscur

Nog altijd lid van Xbox Game Pass? De library wordt zoals gewoonlijk twee keer per maand aangevuld met nieuwe games, maar daar staat tegenover dat er ook een aantal titels uit de line-up verdwijnen. Mocht je tot 15 oktober weinig te doen hebben, dan is dit nog je kans om games zoals The Casting of Frank Stone, Clair Obscur: Expedition 33 en A Plague Tale: Requiem te spelen.

Op 15 oktober 2026 verlaat een flinke rij games de Xbox Game Pass-library. Normaliter is dat geen probleem, maar dit keer staan er flink wat erg goede games tussen. Mocht je dus nog een of meerdere van onderstaande games willen spelen, dan heb je tot 15 oktober 2026 de tijd om dat via Xbox Game Pass te doen.