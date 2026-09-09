Clair Obscur: Expedition 33-concert komt naar Ziggo Dome

Wil jij de prachtige soundtrack samen met duizenden anderen live ervaren? Zet dan alvast de wekker voor 15 september om 17:00 uur. Op dat moment gaat namelijk de kaartverkoop voor Clair Obscur: Expedition 33 - A Painted Symphony van start!

Clair Obscur: Expedition 33 - A Painted Symphony maakt op 3 mei 2027 zijn opwachting in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het muziekconcert vindt plaats onder leiding van componist Lorien Testard, vocalist Alice Duport-Percier en Orchestre Curieux, die allen ook op de daadwerkelijke soundtrack van de game te horen zijn. Een kaartje voor het evenement kost €33,00, maar je moet er snel bij zijn. Vermoedelijk is het concert binnen no-time uitverkocht.

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Mocht je interesse hebben in Clair Obscur: Expedition 33 - A Painted Symphony, check dan snel de bron. Op 15 september om 17:00 uur gaat daar namelijk de kaartverkoop van start!