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gamescom 2026

Clair Obscur: Expedition 33-concert komt naar Ziggo Dome

Door Rudy Wijnberg
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Wil jij de prachtige soundtrack samen met duizenden anderen live ervaren? Zet dan alvast de wekker voor 15 september om 17:00 uur. Op dat moment gaat namelijk de kaartverkoop voor Clair Obscur: Expedition 33 - A Painted Symphony van start!

Clair Obscur: Expedition 33 - A Painted Symphony maakt op 3 mei 2027 zijn opwachting in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het muziekconcert vindt plaats onder leiding van componist Lorien Testard, vocalist Alice Duport-Percier en Orchestre Curieux, die allen ook op de daadwerkelijke soundtrack van de game te horen zijn. Een kaartje voor het evenement kost €33,00, maar je moet er snel bij zijn. Vermoedelijk is het concert binnen no-time uitverkocht.

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Mocht je interesse hebben in Clair Obscur: Expedition 33 - A Painted Symphony, check dan snel de bron. Op 15 september om 17:00 uur gaat daar namelijk de kaartverkoop van start!

Bron: Friendly Fire
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2557 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Clair Obscur: Expedition 33
Winnaar
Clair Obscur: Expedition 33

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Sandfall Interactive

Uitgever

Kepler Interactive

Release

24 april 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl12 Clout Farmer
11 minuten geleden

Ik heb al 2 video game concerten op de planning staan volgend jaar, maar deze lijkt me helemaal magisch om te ervaren.

0
Avatar Forrestfield
Forrestfield
lvl3 XP Farmer
37 minuten geleden

Heb voor aankomende maandag het alarm al even gezet. Beetje irritant dat het concert ook op een maandag avond is, word weer een dagje vrij op eisen.

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl12 Clout Farmer
56 minuten geleden

Sssshhh.. ik wil kaartjes voor mevrouw PatientZero kopen. Zodra ik die kaarten heb mag je van de daken schreeuwen dat ik concert bestaat.

0
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