Terwijl het merendeel van de PlayStation-gamers met een tatoeage de woorden "No disc, no buy" lijkt te gaan vereeuwigen, zijn er blijkbaar ook spelers die hebben gestemd op de allerbeste indiegames voor PlayStation 5. In een trailer vat PlayStation de winnaars netjes samen en presenteert het de beste indiegames volgens PlayStation-spelers.

De lijst met indiegames had eindeloos kunnen zijn, maar het is PlayStation gelukt om op een vijftal games te komen. Het zijn inderdaad niet de minste, want iedere game kan zo het museum voor vakkundig gamedesign in. Volgens de PlayStation-spelers zijn Absolum, Date Everything!, Ball x Pit, Clair Obscur: Expedition 33 en Citizen Sleeper 2: Starward Vector het allerbest.

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Wat denk jij? Wat is de allerbeste indie die ooit verschenen is? Ik bedoel; Hades is bijvoorbeeld beroofd van een spotlight. Afijn, laat het weten in de comments!