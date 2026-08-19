Dit zijn de beste indiegames volgens PlayStation-spelers, wat is jouw favoriete indie?
Terwijl het merendeel van de PlayStation-gamers met een tatoeage de woorden "No disc, no buy" lijkt te gaan vereeuwigen, zijn er blijkbaar ook spelers die hebben gestemd op de allerbeste indiegames voor PlayStation 5. In een trailer vat PlayStation de winnaars netjes samen en presenteert het de beste indiegames volgens PlayStation-spelers.
De lijst met indiegames had eindeloos kunnen zijn, maar het is PlayStation gelukt om op een vijftal games te komen. Het zijn inderdaad niet de minste, want iedere game kan zo het museum voor vakkundig gamedesign in. Volgens de PlayStation-spelers zijn Absolum, Date Everything!, Ball x Pit, Clair Obscur: Expedition 33 en Citizen Sleeper 2: Starward Vector het allerbest.
Wat denk jij? Wat is de allerbeste indie die ooit verschenen is? Ik bedoel; Hades is bijvoorbeeld beroofd van een spotlight. Afijn, laat het weten in de comments!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Absolum
Date Everything!
BALL X PIT
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Boek dat Clair Obscur: Expedition 33 inspireerde is spoedig in het Engels te lezen
De inspiratiebron voor Clair Obscur: Expedition 33 is vertaald naar het Engels. Horde of the Counterwind verschijnt op 12 november 2026 en kost €24,99.6 reacties
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Trailer
Ball x Pit krijgt in augustus laatste gratis update The Naturalist
Ball x Pit krijgt op 6 augustus zijn allerlaatste gratis update. The Naturalist voegt nieuwe heroes, balls en passives toe aan de verslavende roguelike.4 reacties
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Absolum is vanaf nu ook via cross-play samen te spelen
Wil je samen de geweldige actiegame Absolum ervaren? Dan kan dat nu ook over de grenzen van de consoles heen: de game ondersteunt cross-play multiplayer!1 reactie
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Clair Obscur: Expedition 33 viert jubileum met update
Clair Obscur: Expedition 33 viert 8 miljoen verkochte exemplaren en diens 1-jarig bestaan met een gloednieuwe update. Lees nu wat versie 1.5.5 zoal bevat!11 reacties
Absolum op een paar dingetjes na uitgespeeld met een vriend, hele leuke game!
Overigens is Indie maar een rare categorie. Technisch gezien is Kingdom Come ook een indie game bijvoorbeeld.
Baldurs Gate 3 en The Witcher wellicht ook?
Ik kan en mag eigenlijk niets anders zeggen dan Clair Obscur: Expedition 33.
Maar ik vind het om verschillende redenen persoonlijk geen 'indie', maar eerder AA.
En weetje, ik heb inmiddels al zoveel toffe indie titels gespeeld...
Mad Games Tycoon (2) zal ik wel de meeste uren in hebben met gezamenlijk bijna 300 uur.
Maar ik denk toch dat mijn favoriete indies zijn:
- Wartales (140)
- Schedule I (100)
- Shadows of Doubt (20)
Laatste heb ik tot nu toe minder gespeeld, maar ga ik binnenkort wel weer meer tijd in steken in een grotere spelwereld, zodat ik minder snel raak uitgekeken. Mocht je een toffe Detective-simulator willen spelen, is Shadows of Doubt echt een leuke aanrader.
Leukste herinnering in het spel voor mij was toen ik per toeval een moordenaar voor was op het plegen van zijn volgende moord, en ik dus het toekomstige slachtoffer kon beschermen.... omdat ik juist het vermoeden had dat dit toekomstige slachtoffer de dader zou zijn, en zijn huis aan het doorzoeken was.
Spel vereist wel een mid-range computer om het echt leuk te maken, dus let vooral op de aanbevolen specs. Anders kun je het ook op de moderne consoles halen, inclusief PS5. ;)
Oo, meest recent gespeeld is voor mij clair obscur maar dat is wel een grote Indië maar die vond ik wel fenomenaal.
Ik lees.hieronder tunic die was ook heel erg gaaf vond de combat niet zo maar de exploratie in die game en de manier van ontdekken, nog nooit zo een mooi voorbeeld gezien van hidden in plain sight.
En dan toch ook wat jaartjes verder terug naar the outer wilds, man wat is die game gaaf gedaan.
Momenteel.bezig met replaced, die gaat de top 10 niet halen vanwege de gebrekkige gameplay en weinig afwisseling maar wordt wel uitgespeeld vanwege de sfeer en de manier waarop ze langzaam het verhaal en de wereld brengen. Top ben je fan van replaced kijk ook de film upgrade.
Na al die jaren nog steeds Hotline Miami. Gruwelijke vette soundtrack, genadeloos moeilijk en grafisch lekker simpel. Met als runner ups, BallxPitt, Vampire Survivors, Hades, Shakedown Hawaii, Ruiner, Dave the Diver, Minishoot adventures, Tunic, Tinykin… kan nog wel ff doorgaan. Ben een sucker voor indie games
Firewatch vind ik één van de beste indies die ik gespeeld heb. Recentelijk vond ik Indika ook best wel een bijzondere game.