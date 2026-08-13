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Boek dat Clair Obscur: Expedition 33 inspireerde is spoedig in het Engels te lezen

Door Rudy Wijnberg
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Het boek dat Sandfall Interactive heeft geïnspireerd voor Clair Obscur: Expedition 33 is naar het Engels vertaald en vanaf 12 november 2026 verkrijgbaar in Nederland. Horde of the Counterwind, zoals het boek spoedig door het leven gaat, werd als onvertaalbaar geacht, maar auteur Alexander Dickow lijkt de code te hebben gekraakt.

La Horde du Contrevent, oftewel Horde of the Counterwind, stamt alweer uit 2004 en is volgens eerdere interviews een grote inspiratiebron geweest voor Sandfall Interactive co-founder Tom Guillermin. Waar de gameplay losjes gebaseerd is op games zoals Persona, Final Fantasy en Lost Odyssey, heeft La Horde du Contrevent een groot deel van het verhaal verzorgd. Het Franstalige boek biedt een unieke stijl en complex onderwerp, wat het vertalen verdraaide lastig heeft gemaakt.

Top 10 2025 Clair Obscur Expedition 33

Toch is het Dickow gelukt. Horde of the Counterwind verschijnt namelijk op 12 november 2026 in diverse winkels. Horde of the Counterwind kent momenteel een adviesprijs van €24,99 op bol. Het boek van Alain Damasio kent de volgende synopsis:

“Twenty-three adventurers––some trained since birth, some gathered up over the course of an interminable journey––climb endlessly against the wind that plagues their desert homeland. Their only purpose: to make it to the Upper Reaches and identify the wind’s mysterious source. Thirty-three hordes before them have tried and failed over the course of 800 years.”

Gaan jullie Horde of the Counterwind bestellen en lezen? Of ben je net als ik en heb je een gevalletje tsundoku, het fenomeen waarin je alles verzameld, maar niets leest. Laat het weten in de comments!

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Bron: Bol
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Clair Obscur: Expedition 33
Winnaar
Clair Obscur: Expedition 33

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Sandfall Interactive

Uitgever

Kepler Interactive

Release

24 april 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Larv
Larv
lvl6 Combo Juggler
4 dagen geleden om 14:15

Interessant. Ik houd het in de gaten, op het eerste zicht lijkt het inderdaad gewoon een inspiratiebron en zie ik weinig dat het speciaal maakt t.o.v. andere fantasy boeken met facties en magie. Denk niet dat als je dit leest je meteen denkt "Oh, dat is waar CO:E33 op gebaseerd is".

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Avatar Ascanir
Ascanir
lvl11 Commander
4 dagen geleden om 13:52

Oh ik wist niet dat het verhaal op een boek gebasseerd is. Ik vond het verhaal in de game erg goed dus ik wil deze wel lezen, maar ik wacht wel even af of de vertaling ook goed is dan. Helaas is mijn Frans zelfs na 7 jaar op de middelbare niet al te best 😅.

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