Het boek dat Sandfall Interactive heeft geïnspireerd voor Clair Obscur: Expedition 33 is naar het Engels vertaald en vanaf 12 november 2026 verkrijgbaar in Nederland. Horde of the Counterwind, zoals het boek spoedig door het leven gaat, werd als onvertaalbaar geacht, maar auteur Alexander Dickow lijkt de code te hebben gekraakt.

La Horde du Contrevent, oftewel Horde of the Counterwind, stamt alweer uit 2004 en is volgens eerdere interviews een grote inspiratiebron geweest voor Sandfall Interactive co-founder Tom Guillermin. Waar de gameplay losjes gebaseerd is op games zoals Persona, Final Fantasy en Lost Odyssey, heeft La Horde du Contrevent een groot deel van het verhaal verzorgd. Het Franstalige boek biedt een unieke stijl en complex onderwerp, wat het vertalen verdraaide lastig heeft gemaakt.

Toch is het Dickow gelukt. Horde of the Counterwind verschijnt namelijk op 12 november 2026 in diverse winkels. Horde of the Counterwind kent momenteel een adviesprijs van €24,99 op bol. Het boek van Alain Damasio kent de volgende synopsis:

“Twenty-three adventurers––some trained since birth, some gathered up over the course of an interminable journey––climb endlessly against the wind that plagues their desert homeland. Their only purpose: to make it to the Upper Reaches and identify the wind’s mysterious source. Thirty-three hordes before them have tried and failed over the course of 800 years.”

Gaan jullie Horde of the Counterwind bestellen en lezen? Of ben je net als ik en heb je een gevalletje tsundoku, het fenomeen waarin je alles verzameld, maar niets leest. Laat het weten in de comments!

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