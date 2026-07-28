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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Ball x Pit krijgt in augustus laatste gratis update The Naturalist

Door Rudy Wijnberg
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Net als ik nog lang niet klaar met Ball x Pit? Bereid je dan nu maar even voor op een tranentrekker. De allerlaatste gratis Ball x Pit-update, genaamd The Naturalist, verschijnt op 6 augustus 2026.

We zouden het haast normaal gaan vinden, maar er komt wederom een volledig gratis update voor Ball x Pit aan. The Naturalist brengt twee nieuwe heroes met zich mee in de vorm van The Ballbearer en The Hoary Hoarder. Uiteraard verschijnen er ook een aantal nieuwe balls en passives om mee los te gaan. Zo zien we nu zelfs een foetus als bal verschijnen. Wat deze echter doet, blijft vooralsnog een mysterie.

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Ball x Pit – The Naturalist verschijnt op 6 augustus 2026 als gratis update voor alle platformen.

Bron: Devolver Digital
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 343 reviews 2190 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot BALL X PIT
BALL X PIT

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Kenny Sun

Uitgever

Devolver Digital

Release

15 oktober 2025

Platforms

PC
Mob
NSW
PS5
XBS
NS2
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl8 Achievement Hunter
4 uur geleden

Ga deze voor mijn vakantie nog wel kopen, lijkt mij een goed spel om de tijd mee te doden in het vliegtuig.

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