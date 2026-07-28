Net als ik nog lang niet klaar met Ball x Pit? Bereid je dan nu maar even voor op een tranentrekker. De allerlaatste gratis Ball x Pit-update, genaamd The Naturalist, verschijnt op 6 augustus 2026.

We zouden het haast normaal gaan vinden, maar er komt wederom een volledig gratis update voor Ball x Pit aan. The Naturalist brengt twee nieuwe heroes met zich mee in de vorm van The Ballbearer en The Hoary Hoarder. Uiteraard verschijnen er ook een aantal nieuwe balls en passives om mee los te gaan. Zo zien we nu zelfs een foetus als bal verschijnen. Wat deze echter doet, blijft vooralsnog een mysterie.

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Ball x Pit – The Naturalist verschijnt op 6 augustus 2026 als gratis update voor alle platformen.