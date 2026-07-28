Ball x Pit krijgt in augustus laatste gratis update The Naturalist
Net als ik nog lang niet klaar met Ball x Pit? Bereid je dan nu maar even voor op een tranentrekker. De allerlaatste gratis Ball x Pit-update, genaamd The Naturalist, verschijnt op 6 augustus 2026.
We zouden het haast normaal gaan vinden, maar er komt wederom een volledig gratis update voor Ball x Pit aan. The Naturalist brengt twee nieuwe heroes met zich mee in de vorm van The Ballbearer en The Hoary Hoarder. Uiteraard verschijnen er ook een aantal nieuwe balls en passives om mee los te gaan. Zo zien we nu zelfs een foetus als bal verschijnen. Wat deze echter doet, blijft vooralsnog een mysterie.
Ball x Pit – The Naturalist verschijnt op 6 augustus 2026 als gratis update voor alle platformen.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Ball x Pit: The Shadow Update verschijnt op 27 april
Ball x Pit: The Shadow Update verschijnt op 27 april en is volledig gratis! Dankzij de update ontvangen we twee personages, elf ballen en vier passives.2 reacties
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BALL x PIT brengt de verslaving naar mobile
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Gratis content voor BALL x PIT op komst
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BALL X PIT roadmap onthuld, drie nieuwe updates in de pijplijn
De survival roguelite BALL X PIT doet het enorm goed en daar moet natuurlijk op voortgebouwd worden. Volgend jaar komen er 3 gratis updates naar de game.0 reacties
Ga deze voor mijn vakantie nog wel kopen, lijkt mij een goed spel om de tijd mee te doden in het vliegtuig.