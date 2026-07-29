Dispatch vanaf nu beschikbaar op Xbox Series en Xbox Cloud

Heb je enkel een Xbox Series in huis en heb je met lede ogen moeten aanzien hoe al je vrienden het waanzinnige Dispatch speelden op andere platforms? Dan is vandaag de dag om een inhaalslag te maken. Dispatch is namelijk vanaf nu verkrijgbaar voor Xbox Series X|S, Xbox on PC en Xbox Cloud.

Nooit had ik gedacht dat ik Dispatch zo tof zou vinden als dat ik nu doe. In de Telltale-achtige game beleven we het verhaal van Robert Robertson, oftewel Mecha Man, die door omstandigheden geen superheld meer is. Robertson krijgt vervolgens een typische bureaubaan, waarbij hij diverse voormalige schurken, die inmiddels de overstap naar held hebben gemaakt, moet dispatchen naar diverse misdaden. Dat gaat uiteraard niet zonder problemen. Je kunt immers het meisje uit de schurk halen, maar de schurk niet uit het meisje(of zoiets).

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Dispatch is vanaf nu verkrijgbaar voor Xbox en kent een adviesprijs van €28,99.