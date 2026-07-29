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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Dispatch vanaf nu beschikbaar op Xbox Series en Xbox Cloud

Door Rudy Wijnberg
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Heb je enkel een Xbox Series in huis en heb je met lede ogen moeten aanzien hoe al je vrienden het waanzinnige Dispatch speelden op andere platforms? Dan is vandaag de dag om een inhaalslag te maken. Dispatch is namelijk vanaf nu verkrijgbaar voor Xbox Series X|S, Xbox on PC en Xbox Cloud.

Nooit had ik gedacht dat ik Dispatch zo tof zou vinden als dat ik nu doe. In de Telltale-achtige game beleven we het verhaal van Robert Robertson, oftewel Mecha Man, die door omstandigheden geen superheld meer is. Robertson krijgt vervolgens een typische bureaubaan, waarbij hij diverse voormalige schurken, die inmiddels de overstap naar held hebben gemaakt, moet dispatchen naar diverse misdaden. Dat gaat uiteraard niet zonder problemen. Je kunt immers het meisje uit de schurk halen, maar de schurk niet uit het meisje(of zoiets).

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Dispatch is vanaf nu verkrijgbaar voor Xbox en kent een adviesprijs van €28,99.

Bron: Xbox
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 344 reviews 2195 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Dispatch
Dispatch

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

AdHoc Studio

Uitgever

AdHoc Studio

Release

22 oktober 2025

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
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