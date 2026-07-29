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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Kijk om 23:15 de Dragon Ball: Sparking! ZERO Super Limit Breaking NEO-livestream

Door Rudy Wijnberg
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Kan je niet wachten op beelden van Dragon Ball: Sparking! ZERO Super Limit Breaking NEO? Kom dan om 23:15 terug, want dan gaat de Dragon Ball: Sparking! ZERO Super Limit Breaking NEO-livestream van start.

De aankomende livestream op 29 juli gaat om 23:15 live en is aangemerkt als Launch Livestream. Of dat betekent dat de DLC op dat moment ook daadwerkelijk in de digitale winkels beschikbaar is, is momenteel nog onbekend. Dragon Ball: Sparking! ZERO Super Limit Breaking NEO bevat onder andere een nieuwe solomodus genaamd Limit Breaker Journey. Ook kunnen we aan de slag met 33 personages uit onder andere Dragon Ball Super en Dragon Ball GT.

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De Dragon Ball: Sparking! ZERO Super Limit Breaking NEO-livestream gaat op 29 juli om 23:15 Nederlandse tijd live.

Bron: Bandai Namco
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 344 reviews 2195 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot DRAGON BALL: Sparking! ZERO
DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Spike Chunsoft

Uitgever

Bandai Namco

Release

11 oktober 2024
NSW NS2

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Larv
Larv
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Benieuwd, voornamelijk naar de nieuwe solo-modus. Staat wel zogoed als vast dat ik deze DLC gelijk aanschaf om me verder uit te leven hiermee. Toen ik de game vandaag na de update opstarte vond ik het toch erg nostalgisch om General Blue en Eighter tussen de fighter selecties te zien.

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