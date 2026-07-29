Kan je niet wachten op beelden van Dragon Ball: Sparking! ZERO Super Limit Breaking NEO? Kom dan om 23:15 terug, want dan gaat de Dragon Ball: Sparking! ZERO Super Limit Breaking NEO-livestream van start.

De aankomende livestream op 29 juli gaat om 23:15 live en is aangemerkt als Launch Livestream. Of dat betekent dat de DLC op dat moment ook daadwerkelijk in de digitale winkels beschikbaar is, is momenteel nog onbekend. Dragon Ball: Sparking! ZERO Super Limit Breaking NEO bevat onder andere een nieuwe solomodus genaamd Limit Breaker Journey. Ook kunnen we aan de slag met 33 personages uit onder andere Dragon Ball Super en Dragon Ball GT.

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De Dragon Ball: Sparking! ZERO Super Limit Breaking NEO-livestream gaat op 29 juli om 23:15 Nederlandse tijd live.