Kijk om 23:15 de Dragon Ball: Sparking! ZERO Super Limit Breaking NEO-livestream
Kan je niet wachten op beelden van Dragon Ball: Sparking! ZERO Super Limit Breaking NEO? Kom dan om 23:15 terug, want dan gaat de Dragon Ball: Sparking! ZERO Super Limit Breaking NEO-livestream van start.
De aankomende livestream op 29 juli gaat om 23:15 live en is aangemerkt als Launch Livestream. Of dat betekent dat de DLC op dat moment ook daadwerkelijk in de digitale winkels beschikbaar is, is momenteel nog onbekend. Dragon Ball: Sparking! ZERO Super Limit Breaking NEO bevat onder andere een nieuwe solomodus genaamd Limit Breaker Journey. Ook kunnen we aan de slag met 33 personages uit onder andere Dragon Ball Super en Dragon Ball GT.
De Dragon Ball: Sparking! ZERO Super Limit Breaking NEO-livestream gaat op 29 juli om 23:15 Nederlandse tijd live.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Trailer
Dragon Ball: Sparking! ZERO krijgt nieuwe DLC
Dragon Ball: Sparking! ZERO krijgt op 30 juli de Super Limit-Breaking NEO DLC met nieuwe solo-modus, 33 personages, stages en gratis gameplay-update.3 reacties
-
Trailer
Maak kennis met DRAGON BALL: Sparking! ZERO Super Limit Breaking NEO
Het is genieten geblazen voor de Dragon Ball-fans! Naast de reveal van Xenoverse 3 zien we de aankondiging van DRAGON BALL: Sparking! ZERO Super Limit...0 reacties
-
Nieuws
Veertig jaar Dragon Ball gaat gevierd worden met game reveal
Het schijnt dat we tijdens Dragon Ball Genkidamatsuri op 25 januari een nieuwe Dragon Ball-game te zien krijgen. Het event gaat in ieder geval groots...7 reacties
-
Trailer
DRAGON BALL: Sparking! ZERO ontvangt DAIMA: Character Pack 2 DLC
De derde uitbreiding voor DRAGON BALL: Sparking! ZERO zit in de pijplijn. Zet je schrap om te knokken met scheve krachtsverhoudingen in DAIMA: Character...0 reacties
Benieuwd, voornamelijk naar de nieuwe solo-modus. Staat wel zogoed als vast dat ik deze DLC gelijk aanschaf om me verder uit te leven hiermee. Toen ik de game vandaag na de update opstarte vond ik het toch erg nostalgisch om General Blue en Eighter tussen de fighter selecties te zien.