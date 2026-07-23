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Dragon Ball: Sparking! ZERO krijgt nieuwe DLC

Door Jolien Mauritsz
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Bandai Namco heeft de release van de Super Limit-Breaking NEO DLC voor Dragon Ball: Sparking! ZERO aangekondigd. De uitbreiding verschijnt op 30 juli 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

De DLC voegt onder meer een nieuwe solomodus toe onder de naam Limit Breaker Journey. Daarin kiezen spelers hun favoriete personage, bouwen ze diens vaardigheden verder uit en passen ze hun vechter aan via verschillende gevechten. Op de map selecteer je tegenstanders op basis van hun kracht en gebruik je Battle Arts om voordeel te behalen. Daarnaast bevat de uitbreiding vier nieuwe Episode Battles, vier nieuwe stages en 33 nieuwe personages uit Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super en Dragon Ball GT. Dat is dus geen kleine toevoeging, tenzij je 33 personages inmiddels als lichte Dragon Ball-snack ziet.

Naast de betaalde DLC verschijnt er ook een gratis update met nieuwe gameplaymechanieken. Met Sparking! Boost kunnen spelers een groot deel van hun Skill Stock gebruiken om in Sparking! Mode tijdelijk meer aanvalskracht te krijgen. Zodra de boost voorbij is, worden hun stats wel kort verlaagd. Ook wordt Chain Blast toegevoegd. Deze mechanic geeft spelers een extra aanvalsmogelijkheid nadat een tegenstander is weggeslagen. Door naar een reservepersonage te wisselen en de aanval met een blast voort te zetten, kunnen spelers flinke schade uitdelen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Dragon Ball: Sparking! ZERO is beschikbaar op PlayStation 5, Xbox Series, pc, Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch. De Super Limit-Breaking NEO DLC verschijnt voorlopig alleen voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Details over de Nintendo Switch- en Switch 2-versies worden later bekendgemaakt.

Bron: Bandai Namco
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 96 reviews 1457 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

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Packshot DRAGON BALL: Sparking! ZERO
DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Spike Chunsoft

Uitgever

Bandai Namco

Release

11 oktober 2024
NSW NS2

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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