Dragon Ball: Sparking! ZERO krijgt nieuwe DLC

Bandai Namco heeft de release van de Super Limit-Breaking NEO DLC voor Dragon Ball: Sparking! ZERO aangekondigd. De uitbreiding verschijnt op 30 juli 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

De DLC voegt onder meer een nieuwe solomodus toe onder de naam Limit Breaker Journey. Daarin kiezen spelers hun favoriete personage, bouwen ze diens vaardigheden verder uit en passen ze hun vechter aan via verschillende gevechten. Op de map selecteer je tegenstanders op basis van hun kracht en gebruik je Battle Arts om voordeel te behalen. Daarnaast bevat de uitbreiding vier nieuwe Episode Battles, vier nieuwe stages en 33 nieuwe personages uit Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super en Dragon Ball GT. Dat is dus geen kleine toevoeging, tenzij je 33 personages inmiddels als lichte Dragon Ball-snack ziet.

Naast de betaalde DLC verschijnt er ook een gratis update met nieuwe gameplaymechanieken. Met Sparking! Boost kunnen spelers een groot deel van hun Skill Stock gebruiken om in Sparking! Mode tijdelijk meer aanvalskracht te krijgen. Zodra de boost voorbij is, worden hun stats wel kort verlaagd. Ook wordt Chain Blast toegevoegd. Deze mechanic geeft spelers een extra aanvalsmogelijkheid nadat een tegenstander is weggeslagen. Door naar een reservepersonage te wisselen en de aanval met een blast voort te zetten, kunnen spelers flinke schade uitdelen.

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Dragon Ball: Sparking! ZERO is beschikbaar op PlayStation 5, Xbox Series, pc, Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch. De Super Limit-Breaking NEO DLC verschijnt voorlopig alleen voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Details over de Nintendo Switch- en Switch 2-versies worden later bekendgemaakt.