Dragon Ball: Sparking! Zero Super-Limit Breaking NEO nu verkrijgbaar
Gisteren verscheen spontaan de Dragon Ball: Sparking! Zero Super-Limit Breaking NEO-livestream. Dit natuurlijk ter ere van de expansion, die ongeveer 30 personages, 4 nieuwe levels en een solo-modus toevoegt. De Dragon Ball: Sparking! Zero Super-Limit Breaking NEO-expansion is nu verkrijgbaar als losstaande expansion of in bundelvorm met de base game.
Bekijk nu de launchtrailer van Dragon Ball: Sparking! Zero Super-Limit Breaking NEO. De DLC duikt dieper in op andere franchises binnen het universum en komt dan ook gepaard met personages zoals Super 17, Bardock, Champa en Vegeta (GT). De meest opvallende toevoeging komt echter voort uit de nieuwe solomodus, waarin je personages kunt levelen tot oppermachtige krijgers. Kies een punt op de kaart, voer de missie uit en groei als personage.
Dragon Ball: Sparking! Zero Super-Limit Breaking NEO is verkrijgbaar als losse DLC of als bundel. Los kost de expansion €34,99. Mocht je liever de bundel willen hebben, waarbij je ook direct toegang krijgt tot de Standard Edition van Dragon Ball: Sparking! Zero, dan kost je dat €79,99. Er zijn overigens wel deals gaande waardoor je bijvoorbeeld 25% korting op de bundel krijgt wanneer je beschikt over PlayStation Plus.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Gameplay
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Wat een bait was die livestream. Dacht dat het een overview zou geven van de DLC in meer detail zoals ze eerder deden. Het waren gewoon 3 randoms die de DLC speelden met irritant commentaar. Na 2 minuten afgezet.
Ik ga later vandaag aan de slag in de Limit Breaker Journey mode, precies wat ik nodig had. Heb me ook vele uren geamuseerd met M.O.M. in Guilty Gear Xrd Rev 3 destijds en dit doet me daaraan denken.