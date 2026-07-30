Gisteren verscheen spontaan de Dragon Ball: Sparking! Zero Super-Limit Breaking NEO-livestream. Dit natuurlijk ter ere van de expansion, die ongeveer 30 personages, 4 nieuwe levels en een solo-modus toevoegt. De Dragon Ball: Sparking! Zero Super-Limit Breaking NEO-expansion is nu verkrijgbaar als losstaande expansion of in bundelvorm met de base game.

Bekijk nu de launchtrailer van Dragon Ball: Sparking! Zero Super-Limit Breaking NEO. De DLC duikt dieper in op andere franchises binnen het universum en komt dan ook gepaard met personages zoals Super 17, Bardock, Champa en Vegeta (GT). De meest opvallende toevoeging komt echter voort uit de nieuwe solomodus, waarin je personages kunt levelen tot oppermachtige krijgers. Kies een punt op de kaart, voer de missie uit en groei als personage.

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Dragon Ball: Sparking! Zero Super-Limit Breaking NEO is verkrijgbaar als losse DLC of als bundel. Los kost de expansion €34,99. Mocht je liever de bundel willen hebben, waarbij je ook direct toegang krijgt tot de Standard Edition van Dragon Ball: Sparking! Zero, dan kost je dat €79,99. Er zijn overigens wel deals gaande waardoor je bijvoorbeeld 25% korting op de bundel krijgt wanneer je beschikt over PlayStation Plus.