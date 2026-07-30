Eerste blik op Naruto TCG toont borsten, manga en rasengans

Ergens in 2027 is de wereld een TCG rijker. Naruto Card Game is officieel bevestigd voor een release in 2027. Dat niet alleen, we krijgen ook een eerste blik op de kaarten!

Het ziet ernaar uit dat mijn bankrekening klappen gaat krijgen in 2027. De eerste kaarten van de aankomende Naruto Card Game zien er namelijk bijzonder goed uit. Zoals we gewend zijn van een Trading Card Game (TCG) kunnen we packs rippen om zo onze favoriete kaarten te bemachtigen. Naruto Card Game bevat, zoals gewoonlijk, reguliere kaarten, maar ook de nodige foils en special editions waarbij we de manga op de achtergrond staat. De serie staat bekend om de nodige humor, en die lijkt dan ook in de TCG verwerkt te zijn. Zo kunnen we Tsunade's decolleté verwachten, de nodige special attacks verzamelen en rippen voor personages. Nu maar hopen op een kaart met de Oiroke no Jutsu!

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Naruto Card Game staat gepland voor een release in 2027, maar een exacte releasedatum is nog niet bekend.