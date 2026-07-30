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Eerste blik op Naruto TCG toont borsten, manga en rasengans

Door Rudy Wijnberg
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Ergens in 2027 is de wereld een TCG rijker. Naruto Card Game is officieel bevestigd voor een release in 2027. Dat niet alleen, we krijgen ook een eerste blik op de kaarten!

Het ziet ernaar uit dat mijn bankrekening klappen gaat krijgen in 2027. De eerste kaarten van de aankomende Naruto Card Game zien er namelijk bijzonder goed uit. Zoals we gewend zijn van een Trading Card Game (TCG) kunnen we packs rippen om zo onze favoriete kaarten te bemachtigen. Naruto Card Game bevat, zoals gewoonlijk, reguliere kaarten, maar ook de nodige foils en special editions waarbij we de manga op de achtergrond staat. De serie staat bekend om de nodige humor, en die lijkt dan ook in de TCG verwerkt te zijn. Zo kunnen we Tsunade's decolleté verwachten, de nodige special attacks verzamelen en rippen voor personages. Nu maar hopen op een kaart met de Oiroke no Jutsu!

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Naruto Card Game staat gepland voor een release in 2027, maar een exacte releasedatum is nog niet bekend.

Bron: Naruto
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 344 reviews 2202 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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