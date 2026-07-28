Andere Final Fantasy-Remakes zouden nóg meer delen nodig hebben
Remakes zijn vandaag de dag toch echt wel een dingetje geworden, zo ook in de Final Fantasy-franchise. Momenteel wordt er nog gewerkt aan Final Fantasy VII Revelation, maar zijn er ook andere remakes in de maak?
Andere Final Fantasy-remakes worden lastig
Toen indertijd werd aangekondigd dat Final Fantasy VII drie games nodig zou hebben voor het Remake-project, kreeg Square Enix best veel kritiek. Inmiddels is duidelijk geworden waarom meerdere games echt wel nodig waren, maar dat doet ons natuurlijk afvragen of andere titels in de reeks óók deze behandeling zullen krijgen. Naoki Yoshida, regisseur van Final Fantasy XIV, sprak over de mogelijkheden tijdens het Final Fantasy XIV Fan Festival in Berlijn.
Hij heeft het eerst over hoe geweldig hij Final Fantasy VI vindt en legt daarbij de link met een mogelijke remake. Mensen denken dat hij zou werken aan een remake van deze game, maar dat is dus niet zo. Hij begrijpt dat fans dit graag zouden zien, maar we moeten even realistisch zijn. Final Fantasy VI (maar ook VIII en IX) zijn zo groot in omvang dat ze sowieso meerdere games zullen nodig hebben, vermoedelijk vier of vijf, als ze een remake zouden krijgen.
Zou jij remakes van oudere Final Fantasy-titels spelen, zelfs als ze zoveel delen nodig hebben? Final Fantasy VII Revelation komt alleszins uit in de lente van 2027.
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Doen ze toch helemaal zelf? Als voorbeeld Final Fantasy VII Rebirth. Als je die game begint is het echt fantastisch allemaal. Je wilt alles doen omdat het vet is.. Maar een paar uur later ben je er echt helemaal ziek van, van al die sidequests die jou bloemetjes laten plukken omdat die andere persoon niet 2 meter kan lopen om het zelf te doen, of een plank te maken omdat die andere "druk" is met daar op zijn plek te staan niks te doen.En al die side-content die echt het merendeel van de spelers niet eens meer aanraakt omdat ze burned out zijn van alle content.
Begrijp me niet verkeerd, I love FF7 Rebirth. Maar ze hadden echt zoveel onzin er uit kunnen houden, en dan had Square Enix kunnen focussen op het hoofdverhaal, zoals het verhaal op het einde van "je weet wel" beter kunnen uitdiepen (naar mijn mening).
Hoop ook echt wel dat we meer main story content krijgen in FF7 Revelation, en niet weer zo overladen worden met zoveel side-content waarvan heel veel mensen het niet eens aanraken.. 🙏🏻
Geef me Final Fantasy VIII Remake. Maakt mij niet uit hoveel delen het nodig heeft. Ik kan pas vredig sterven als ik Final Fantasy VIII Remake heb.
is gewoon niet waar. Stel j4 doet een remake van deel 9.. je bouwt een world map à la Clair Obscur, knalt alle locaties en quests erin en laat vooral het turn based systeem intact. Dan kan dat prima op één schijfje imo.
Het splitsen in meerdere delen is natuurlijk een constraint die ze zichzelf opleggen en is zeker niet vereist. Uiteindelijk willen ze gewoon zoveel mogelijk geld binnenbrengen, dat zie je meteen aan hun consument-onvriendelijke Switch 2 strategie.
Liever zie ik wat HD-2D remakes, maakt de kans kleiner dat ze hun argumentje, dat high-end graphics niet rijmt met turn-based, kunnen gebruiken.
Wat een onzin allemaal. Rebirth is alleen maar groot omdat er allerlei onzinnige ubisoft torens inzitten met nutteloze side- en fetchquests. Je kunt prima het verhaal compact houden en het in 1 of 2 delen stoppen. Maargoed, dit zal ook wel over geld gaan...
Hij zal het wel beter weten, maar ik ben het niet eens haha. FF6 ben ik toevallig laatst begonnen met de pixel remaster en een HD-2D remake zou ik ook goed vinden hoor.
Bovendien denk ik dat de FF7 remakes nog steeds hele goede games zouden zijn zonder heel veel van de randzaken die nu in de games zitten. Vooral Rebirth zit echt vol met "nutteloze" toevoegingen, in het begin vond ik het nog wel leuk om alles te doen, maar halverwege was ik daar echt helemaal klaar mee en ben ik gewoon op het verhaal gaan focussen. Maar ik heb het origineel niet gespeeld, dus misschien zit ik er naast.