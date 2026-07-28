Andere Final Fantasy-Remakes zouden nóg meer delen nodig hebben

Remakes zijn vandaag de dag toch echt wel een dingetje geworden, zo ook in de Final Fantasy-franchise. Momenteel wordt er nog gewerkt aan Final Fantasy VII Revelation, maar zijn er ook andere remakes in de maak?

Andere Final Fantasy-remakes worden lastig

Toen indertijd werd aangekondigd dat Final Fantasy VII drie games nodig zou hebben voor het Remake-project, kreeg Square Enix best veel kritiek. Inmiddels is duidelijk geworden waarom meerdere games echt wel nodig waren, maar dat doet ons natuurlijk afvragen of andere titels in de reeks óók deze behandeling zullen krijgen. Naoki Yoshida, regisseur van Final Fantasy XIV, sprak over de mogelijkheden tijdens het Final Fantasy XIV Fan Festival in Berlijn.

Hij heeft het eerst over hoe geweldig hij Final Fantasy VI vindt en legt daarbij de link met een mogelijke remake. Mensen denken dat hij zou werken aan een remake van deze game, maar dat is dus niet zo. Hij begrijpt dat fans dit graag zouden zien, maar we moeten even realistisch zijn. Final Fantasy VI (maar ook VIII en IX) zijn zo groot in omvang dat ze sowieso meerdere games zullen nodig hebben, vermoedelijk vier of vijf, als ze een remake zouden krijgen.

Of course I understand the feelings of the players, but you’ve got to think about it. Look at Final Fantasy 6. It’s such an incredibly huge game. The scale is just immense, and the same applies for other titles like Final Fantasy 8, Final Fantasy 9]. [...] but if we did remake those other titles, we’d probably end up having to release them in four instalments, or maybe even five instalments. Naoki Yoshida

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Zou jij remakes van oudere Final Fantasy-titels spelen, zelfs als ze zoveel delen nodig hebben? Final Fantasy VII Revelation komt alleszins uit in de lente van 2027.