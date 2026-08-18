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Kameraadschap staat centraal in Call of Duty: Modern Warfare 4 campagne-trailer

Door Rudy Wijnberg
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De pre-orderbèta van Call of Duty: Modern Warfare 4 komt steeds dichterbij. Activision en Infinity Ward lijken erop te willen hameren dat het helemaal goed komt met de campagnemodus, want ook vandaag zien we een nieuwe trailer van de game. Dit keer staat actie echter niet centraal. Deze Call of Duty: Modern Warfare 4-trailer draait namelijk om de onderlinge kameraadschap van de squad en hun uitstekende muzieksmaak.

Wie kan er in hemelsnaam haten op de Wu-Tang Clan? Precies, niemand! Zo blijkt ook uit onderstaande campagnetrailer, waarin we kennismaken met de squad in Call of Duty: Modern Warfare 4. Wanneer ze niet onder vuur liggen of door de drukke straten van Parijs racen, zijn het gewoon mensen zoals jij en ik. Zo zien we onderling kameraadschap centraal staan in de nieuwste trailer.

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Bovenstaande trailer dient natuurlijk ter herinnering aan de Call of Duty: Modern Warfare 4-pre-orderbèta, die op 21 augustus van start gaat. In deze bèta kunnen we niet alleen de multiplayer spelen, maar ook aan de haal met een voorproefje van Call of Duty: Modern Warfare 4's campagne! Heb je geen pre-order geplaatst? Geen probleem, op 28 augustus gaat namelijk de open bèta live.

Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. Loop jij al een beetje warm voor de game? Ik moet eerlijk bekennen dat het dankzij alle singleplayerbeelden toch weer een beetje begint te kriebelen.

Bron: Activision
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2358 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4

Ontwikkelaar

Infinity Ward

Uitgever

Activision Blizzard

Release

23 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Bluehope
Bluehope
lvl6 Combo Juggler
13 minuten geleden

Wutang Clan aint nuttin to f... with!

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl17 Final Form
6 uur geleden

The Rock is stiekem toch wel weer heel benieuwd naar deze campagne.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl13 Meta Builder
7 uur geleden

Zucht. Gaan ze nu echt 67 trailers uitbrengen over de campaign? Lijkt me een geinige campagne maar zo belangrijk is CoD ook niet (meer).

0
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