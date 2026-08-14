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Meer spectaculaire campagnebeelden van Call of Duty: Modern Warfare 4

Door Rudy Wijnberg
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Was je al onder de indruk van de Call of Duty: Modern Warfare 4-campagnebeelden waarin we door Parijs raceten? Check dan nu onderstaande trailer, want in de nieuwe campagnebeelden bewegen we ons door nauwe gangetjes terwijl de kogels om de oren vliegen. Dat niet alleen, er is ook een Call of Duty: Modern Warfare 4-open bèta aangekondigd!

Brede straten, rijstroken, avonturen op het water en benauwde gangetjes. De campagne van Call of Duty: Modern Warfare 4 lijkt het allemaal in huis te hebben. In onderstaande beelden zien we hoe je met regelmaat onder vuur komt te liggen, maar samen met de squad toch alsmaar vooruit dient te drukken, zelfs in donkere gangenstelsels.

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Dat niet alleen, er is ook meer duidelijkheid over de open bèta voor Call of Duty: Modern Warfare 4. Spelers die de Call of Duty: Modern Warfare 4 Vault Edition pre-orderen, kunnen echter eerder met deze bèta van start. De pre-orderbèta start op 21 augustus en loopt tot en met 25 augustus. De Modern Warfare 4-open bèta gaat van start op 28 augustus en loopt tot en met 1 september 2026. De bèta is beschikbaar op alle platformen, inclusief Nintendo Switch 2.

Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. Mocht je het gemist hebben: Modern Warfare 4 verschijnt niet op Xbox Game Pass. Mocht je de game dus willen spelen, dan dien je deze toch echt aan te schaffen.

Bron: Activision
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4

Ontwikkelaar

Infinity Ward

Uitgever

Activision Blizzard

Release

23 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl17 Final Form
2 dagen geleden om 12:52

The Rock is wel benieuwd naar de reviews. The Great One speelt alleen de campagne van dit soort games, en Modern Warfare is wel sowieso de favoriet van The Final Boss. Hopelijk niet zo’n gedrocht als MW3…

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