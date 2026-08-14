Was je al onder de indruk van de Call of Duty: Modern Warfare 4-campagnebeelden waarin we door Parijs raceten? Check dan nu onderstaande trailer, want in de nieuwe campagnebeelden bewegen we ons door nauwe gangetjes terwijl de kogels om de oren vliegen. Dat niet alleen, er is ook een Call of Duty: Modern Warfare 4-open bèta aangekondigd!

Brede straten, rijstroken, avonturen op het water en benauwde gangetjes. De campagne van Call of Duty: Modern Warfare 4 lijkt het allemaal in huis te hebben. In onderstaande beelden zien we hoe je met regelmaat onder vuur komt te liggen, maar samen met de squad toch alsmaar vooruit dient te drukken, zelfs in donkere gangenstelsels.

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Dat niet alleen, er is ook meer duidelijkheid over de open bèta voor Call of Duty: Modern Warfare 4. Spelers die de Call of Duty: Modern Warfare 4 Vault Edition pre-orderen, kunnen echter eerder met deze bèta van start. De pre-orderbèta start op 21 augustus en loopt tot en met 25 augustus. De Modern Warfare 4-open bèta gaat van start op 28 augustus en loopt tot en met 1 september 2026. De bèta is beschikbaar op alle platformen, inclusief Nintendo Switch 2.

Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. Mocht je het gemist hebben: Modern Warfare 4 verschijnt niet op Xbox Game Pass. Mocht je de game dus willen spelen, dan dien je deze toch echt aan te schaffen.