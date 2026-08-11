Files zijn geen probleem in Call of Duty: Modern Warfare 4

Zit je klaar voor een nieuwe spectaculaire trailer van Call of Duty: Modern Warfare 4? Doe de gordel dan maar goed vast, want dit keer razen we door, maar ook over het verkeer.

Activision lijkt groots in te zetten op de campagne van Call of Duty: Modern Warfare 4. Waar we in de vorige Call of Duty: Modern Warfare 4-trailer nog te voet waren, razen we dit keer met diverse voertuigen door hartje Parijs. Veel problemen met het verkeer hebben we echter niet, want het zware geschut ramt namelijk gewoon dwars door alle Citroëns heen.

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Call of Duty: Modern Warfare 4 lanceert op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. Mocht je een digitale pre-order plaatsen, dan kan je iets eerder aan de slag met de singleplayer. Een pre-order zorgt er namelijk voor dat je Call of Duty: Modern Warfare 4 al vanaf 16 oktober 2026 kunt spelen.