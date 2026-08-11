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Files zijn geen probleem in Call of Duty: Modern Warfare 4

Door Rudy Wijnberg
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Zit je klaar voor een nieuwe spectaculaire trailer van Call of Duty: Modern Warfare 4? Doe de gordel dan maar goed vast, want dit keer razen we door, maar ook over het verkeer.

Activision lijkt groots in te zetten op de campagne van Call of Duty: Modern Warfare 4. Waar we in de vorige Call of Duty: Modern Warfare 4-trailer nog te voet waren, razen we dit keer met diverse voertuigen door hartje Parijs. Veel problemen met het verkeer hebben we echter niet, want het zware geschut ramt namelijk gewoon dwars door alle Citroëns heen.

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Call of Duty: Modern Warfare 4 lanceert op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. Mocht je een digitale pre-order plaatsen, dan kan je iets eerder aan de slag met de singleplayer. Een pre-order zorgt er namelijk voor dat je Call of Duty: Modern Warfare 4 al vanaf 16 oktober 2026 kunt spelen.

Bron: Activision
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4

Ontwikkelaar

Infinity Ward

Uitgever

Activision Blizzard

Release

23 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar TheLastOttoman
TheLastOttoman
lvl8 Achievement Hunter
4 dagen geleden om 19:14

Hmmm grotere levels net als James bond ongeveer???

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
5 dagen geleden om 14:15

Action packed

0
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