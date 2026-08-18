Dit kan je allemaal spelen in de gratis week van Battlefield 6

Ter ere van de aankomende Call of Duty: Modern Warfare 4 pre-orderbèta organiseert Electronic Arts een feestje. Battlefield 6 is namelijk vanaf vandaag een week lang gratis speelbaar. In de Battlefield 6 Free Trial Week staat natuurlijk de nieuwe Wake Island-content centraal.

Vanaf nu kunnen spelers een week lang volledig gratis aan de slag met Battlefield 6. Tijdens de Free Trial Week kunnen we vechten op ieder front, bestaande uit Tsuru Reef, Wake Island, Hagental Base en Cairo Bazaar. Dat doen we in zes verschillende modi, waaronder de zojuist gelanceerde Top Gun-modus: Carrier Strike. Deze nieuwe update zit boordevol naval warfare en keiharde vliegactie.

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De Free Trial Week van Battlefield 6 begint op 18 augustus en loopt tot en met 25 augustus 2026. De game is speelbaar op PlayStation 5, Xbox Series en pc.