Dit kan je allemaal spelen in de gratis week van Battlefield 6
Ter ere van de aankomende Call of Duty: Modern Warfare 4 pre-orderbèta organiseert Electronic Arts een feestje. Battlefield 6 is namelijk vanaf vandaag een week lang gratis speelbaar. In de Battlefield 6 Free Trial Week staat natuurlijk de nieuwe Wake Island-content centraal.
Vanaf nu kunnen spelers een week lang volledig gratis aan de slag met Battlefield 6. Tijdens de Free Trial Week kunnen we vechten op ieder front, bestaande uit Tsuru Reef, Wake Island, Hagental Base en Cairo Bazaar. Dat doen we in zes verschillende modi, waaronder de zojuist gelanceerde Top Gun-modus: Carrier Strike. Deze nieuwe update zit boordevol naval warfare en keiharde vliegactie.
De Free Trial Week van Battlefield 6 begint op 18 augustus en loopt tot en met 25 augustus 2026. De game is speelbaar op PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Net even een uurtje gespeeld en ga zeker komend weekend wat meer spelen. Vind het best leuk en me pc kan de game beter draaien dan ik eigenlijk had verwacht.
Van het weekend maar eens een potje Wake Island spelen, ben benieuwd.
Ik heb het geprobeerd maar nee, zelfs gratis wil ik deze game niet spelen... Vrouwen op t slachtveld, slechte BF5 dood animatie die er nog steeds in zit wat gewoon naar is en tijd kost wat me uit de game haalt, wapens spelen voelen niet echt lekker... Nee bedankt. Ik ga liever terug naar BF3/4
Nice maar even uitproberen dan.
Jongens jongens jongens wat is BF6 nu toch een potje vet geworden zeg!
Heb er eigenlijk vrij weinig negatiefs meer over te zeggen!
Top!