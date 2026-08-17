Call of Duty Modern Warfare 4 Beta biedt campaign-demo

De Call of Duty Modern Warfare 4 Beta heeft voor ieder wat wils. Naast de multiplayer-modi kunnen spelers ook een demo van de campaign uitproberen.

Normaliter zijn we van de Call of Duty bèta's gewend dat ze vol zitten met gamemodi voor de multiplayer-fanaten. Met beschikbaar content, zoals 6v6 multiplayer, Ground War en Kill Block gaat die wens voor fanatieke gamers in ieder geval in vervulling, maar er valt nog meer te beleven in het eerste weekend. De Call of Duty Modern Warfare 4 Beta biedt een eerste blik over de campaign van de first-person shooter. Het is door XBOX-CEO Asha Sharma duidelijk gemaakt welke missie we kunnen verwachten, namelijk 'Entrenched’. De demo van de singleplayer-modus geeft spelers een gegarandeerde kans om alvast kennis te maken met de campaign. Daarnaast kunnen spelers tijdens het tweede weekend aan de slag met de nieuwe Resurgence-map Zodiac voor Call of Duty: Warzone. Beide zijn primeurs voor de Call of Duty-franchise.

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Call of Duty: Modern Warfare 4 is beschikbaar vanaf 23 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. Om toegang te krijgen tot het eerste bètaweekend (21 augustus tot 24 augustus) wordt van je verlangd dat je alvast een pre-order van de game klaarzet. Echter, van 28 augustus tot en met 1 september 2026 vindt de open bèta plaats, mocht je liever op je centen letten.