The Defiant-gameplaytrailer doet denken aan old-school Call of Duty
De nieuwste gameplaytrailer van The Defiant toont de keiharde realiteit van de Tweede Chinees-Japanse Oorlog in China tussen 1930 en 1940.
Mocht je een beetje klaar zijn met alle toeters en bellen van de moderne Call of Duty- en Battlefield-games, dan is The Defiant misschien wel de realiteitscheck die je nodig hebt. In deze rauwe first-person shooter maak je van dichtbij het conflict tussen China en Japan mee in de jaren '30 en '40. Het gaat om gegronde, lineaire actie, terwijl de komraden naast je vallen als bosjes. Het bevat zowel realistische gunplay als cinematisch, bombastische geweld, maar het weet in de trailer in ieder geval het gevoel van een wanhopige oorlog goed over te brengen. De game heeft ondanks de singleplayer-focus ook de mogelijkheid om online de coöperatie op te zoeken. Check de beelden hieronder:
The Defiant is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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