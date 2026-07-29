12 minuten aan horror-gameplay The Sinking City 2 onthuld

In de uitgebreide gameplaytrailer 'Meat for the Grindmaws' van The Sinking City 2 krijgen spelers een diepgaande blik over de horrorgame voorgeschoteld.

Frogwares gaat all-in op de horror in The Sinking City 2, terwijl de puzzelende elementen niet volledig worden verwaarloosd. Mocht dit je eerste kennismaking zijn met de game: het gaat om een third-person horrorgame, waarin actie, survival-horror en het nodige denkwerk worden afgewisseld. Het speelt zich af in 1920's grauwe stad Arkham en de Lovecraftiaanse invloeden zijn meteen voelbaar. De gameplay-loop bestaat uit het uitschakelen van vreselijke monsters, het bijhouden van je inventory en het oplossen van breinkrakers, zodat je weer progressie kan boeken. Verder kan je rekenen op de nodige shortcuts en upgrades, waardoor het gemakkelijker wordt naar bepaalde gebieden terug te keren.

Naast de onthulling van de uitgebreide gameplaybeelden laat men weten dat er op launch een New Game+-optie beschikbaar is. De optie om te sleutelen aan de HDR-features komt na de release in een post-launch update.

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The Sinking City 2 is beschikbaar vanaf 18 augustus 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.