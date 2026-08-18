Het is weer een druk weekje geweest binnen de gamesindustrie en dus is het hoog tijd om daar weer eens even over te gaan babbelen. Schakel vanavond dus live in op ons YouTube-kanaal voor een gloednieuwe aflevering van de Game Over Podcast met onder andere: Mortal Shell II, The Sinking City 2, Marvel's Wolverine en Agefield High: Rock the School.

Zoals elke dinsdagavond komen we bij Gameliner ook vanavond weer bij elkaar voor een nieuwe Game Over Podcast. Patatrick heeft deze week Bram en Frietrick uitgenodigd om weer eens uitgebreid te gaan babbelen over games. Bram is de afgelopen weken vooral in duistere games als Mortal Shell II en The Sinking City 2 gedoken, terwijl Frietrick de schoolbanken inging met zijn speelsessies van Agefield High: Rock the School. Patatrick is gister bij Sony langs geweest om alvast aan de slag te gaan met Marvel's Wolverine en zijn eerste indruk van de game viel absoluut niet tegen. Ook wordt er natuurlijk nog even teruggekeken op D23. Dus pak op deze druilerige dag een drankje, schuif om 20:30 uur lekker aan en klets gezellig mee over de verschillende onderwerpen.

De Game Over Podcast is elke dinsdagavond live te zien op ons YouTube-kanaal en op Gameliner.nl. Kun je er niet live bij zijn? Niet getreurd, de afleveringen zijn naderhand ook terug te bekijken/beluisteren via de website, YouTube en alle bekende podcastkanalen.