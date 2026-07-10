The Sinking City 2 hanteert een goedkoper prijskaartje

In de nieuwste trailer van The Sinking City 2 worden cruciale details vrijgegeven, zoals het goedkopere prijskaartje, de duchtige pc-specs en nog veel meer. Hieronder lees je alles wat je moet weten over de release van de aanstaande survival-horrorgame.

The Sinking City 2 – Provisions Of Sanity dient als een heuse pre-order trailer, want de titel van de Oekraïense ontwikkelaar Frogwares is bijna klaar voor de start. Met een releasedatum in augustus 2026 doet de gamemaker alvast een oproep om de pre-order erin te knallen. In deze dure tijden houden ze rekening met de portemonnees van de vele gamers, want The Sinking City 2 gaat onder de gebruikelijke prijs zitten. Je krijgt de game al in huis vanaf 49,99 euro.

Daarbij moet wel gezegd worden dat er natuurlijk duurdere edities te vinden zijn. De Deluxe Edition bevat de basegame, het Chthonic Arsenal pack en The Arkham Field Kit. Deze versie gaat voor 54,99 euro, terwijl de Premium Edition een prijskaartje kent van 59,99 euro. Je krijgt daarbij nog de Holloway Manor en 24-hour advanced access op de koop toe. Dat zijn uiteraard fijne prijzen, maar om aan de pc-specs te voldoen, moet je dieper in de buidel tasten. Frogwares raadt 32GB RAM aan gepaard met NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | AMD RX7900XT, 12GB VRAM en 70GB aan SSD-geheugen. Voor de minimale eisen voldoe je aan 16GB RAM in combinatie met NVIDIA GeForce GTX 1070 | AMD RX 5700, 8GB.

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The Sinking City 2 is beschikbaar vanaf 18 augustus 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.