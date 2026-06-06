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Releasedatum The Sinking City 2 onthuld, demo nu te downloaden

Door Bram Noteboom

De survival-horrorgame The Sinking City 2 heeft een releasedatum te pakken! Daarnaast kan je nu aan de slag met een Steam-demo.

De Lovecraftiaanse survival-horrorgame van de Oekraïense ontwikkelaar Frogwares kwam voorbij tijdens de Future Games Show: Summer Showcase 2026. De nieuwe gameplaytrailer toont ons een behoorlijke lading van de titel met onder andere nieuwe NPC's, eindbazen, gunplay en alles wat komt kijken bij een ervaring zoals deze. Check de onderstaande trailer en geniet van het terreur. Mocht je mijn The Sinking City 2 preview gelezen hebben, wat je uiteraard gedaan hebt, en bij jezelf denken: dit lijkt me tof om zelf te ervaren? Goed nieuws, de Steam-demo van de game valt per direct te installeren.

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The Sinking City 2 is beschikbaar vanaf 18 augustus 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Future Games Show
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Sinking City 2
The Sinking City 2

Ontwikkelaar

Frogwares

Uitgever

Frogwares

Release

18 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
4 weken geleden om 09:53

Eerste game heb ik zeer van genoten. Geen 10/10 AAA game, maar het verhaal en de dingen die je niet ziet aankomen.. Aanrader als je van het genre houd! :]

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