Releasedatum The Sinking City 2 onthuld, demo nu te downloaden

De survival-horrorgame The Sinking City 2 heeft een releasedatum te pakken! Daarnaast kan je nu aan de slag met een Steam-demo.

De Lovecraftiaanse survival-horrorgame van de Oekraïense ontwikkelaar Frogwares kwam voorbij tijdens de Future Games Show: Summer Showcase 2026. De nieuwe gameplaytrailer toont ons een behoorlijke lading van de titel met onder andere nieuwe NPC's, eindbazen, gunplay en alles wat komt kijken bij een ervaring zoals deze. Check de onderstaande trailer en geniet van het terreur. Mocht je mijn The Sinking City 2 preview gelezen hebben, wat je uiteraard gedaan hebt, en bij jezelf denken: dit lijkt me tof om zelf te ervaren? Goed nieuws, de Steam-demo van de game valt per direct te installeren.

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The Sinking City 2 is beschikbaar vanaf 18 augustus 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.