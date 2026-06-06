Releasedatum The Sinking City 2 onthuld, demo nu te downloaden
De survival-horrorgame The Sinking City 2 heeft een releasedatum te pakken! Daarnaast kan je nu aan de slag met een Steam-demo.
De Lovecraftiaanse survival-horrorgame van de Oekraïense ontwikkelaar Frogwares kwam voorbij tijdens de Future Games Show: Summer Showcase 2026. De nieuwe gameplaytrailer toont ons een behoorlijke lading van de titel met onder andere nieuwe NPC's, eindbazen, gunplay en alles wat komt kijken bij een ervaring zoals deze. Check de onderstaande trailer en geniet van het terreur. Mocht je mijn The Sinking City 2 preview gelezen hebben, wat je uiteraard gedaan hebt, en bij jezelf denken: dit lijkt me tof om zelf te ervaren? Goed nieuws, de Steam-demo van de game valt per direct te installeren.
The Sinking City 2 is beschikbaar vanaf 18 augustus 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Preview
Preview: The Sinking City 2 - All-in op survival-horror
Wij mochten aan de slag met een exclusieve preview-build van The Sinking City 2. Lees hier onze eerste indruk over Frogwares' terugkeer naar...0 reacties
-
Trailer
Gameplaytrailer The Sinking City 2 toont ambitieuze horror
Het Oekraïense Frogwares is terug en heeft een gloednieuwe gameplaytrailer van The Sinking City 2 voor ons in petto. Ben jij klaar voor deze horrorgame?1 reactie
-
Nieuws
The Sinking City 2 is uitgesteld naar 2026
Minder leuk nieuws voor horrorfans die uitkijken naar The Sinking City 2. Ontwikkelaar Frogwares heeft laten weten dat de game wordt uitgesteld naar 2026.0 reacties
-
Trailer
Eerste beelden The Sinking City 2 onthuld, Kickstarter nu live
Het Oekraïense Frogwares werkt nog altijd hard aan The Sinking City 2. Om de ontwikkeling financieel mogelijk te maken is er nu een Kickstarter live...0 reacties
Eerste game heb ik zeer van genoten. Geen 10/10 AAA game, maar het verhaal en de dingen die je niet ziet aankomen.. Aanrader als je van het genre houd! :]