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Duik in het diepe in The Sinking City 2 vol Lovecraftiaanse horror

Door Rudy Wijnberg
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De naam Arkham lijkt haast vervloekt. Hoewel geen gevangenis, stikt het in The Sinking City 2's Arkham eveneens van de ongure figuren. De ondergelopen stad krioelt namelijk van de vreemde vogels en hoofdrolspeler Calvin Rafferty is daar absoluut een van.

Mocht je nog twijfelen over The Sinking City 2, dan trekt onderstaande game overview je wellicht over de streep. In de game begeven we ons in Arkham, een ondergelopen stad waar Lovecraftiaanse wezens doodnormaal zijn. Dat betekent dat we flink wat psychologische horror te verduren krijgen. Toch draait het niet enkel om angst in de game, we dienen namelijk ook uitgebreid op onderzoek uit te gaan om zo diverse mysteries te ontrafelen. Doe je dat succesvol, dan ontgrendel je bijvoorbeeld perks en wapens.

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The Sinking City 2 verschijnt op 18 augustus 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Frogwares
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Sinking City 2
The Sinking City 2

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Frogwares

Uitgever

Frogwares

Release

18 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl13 Meta Builder
5 dagen geleden om 17:22

Ik had 2 maanden geleden voor het eerst sinking city 1 doorgespeeld. Jaren willen doen, altijd na een uurtje of 2 stoppen.. maar heb het toch gedaan op mijn nieuwe pc, want nu was het tijd met deeltje 2 in aantocht!
Game was zeer vernakelijk, had zijn bugs, irritaties en frustraties.. maar was het waard.

Toen ik vorige maand dus na het uitspelen van sinking city 1 even goed ging zitten voor de gameplay trailer van sinking city 2.. nou, holy shit joh! Is een compleet andere gane. Wel dezelfde soort setting qua verhaal maar het speelt nu meer als resident evil en heeft ook meer dat resident evil/evil within sfeertje... gelijk gepreordered want zag me me er toch een partijtje vet uit hahaha 🤣

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