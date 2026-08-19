The Sinking City 2 krijgt creepy launch trailer

Meer Lovecraft is altijd mooi meegenomen. Frogwares lanceerde eerder deze week The Sinking City 2, het creepy vervolg op het al even creepy The Sinking City uit 2019. Dat moet gevierd worden met een trailer!

Monsters en meer in The Sinking City 2 launch trailer

In The Sinking City 2 reis je af naar Arkham (nee, niet die van Batman), een stad waarvan de steegjes onder water zijn gelopen en waar één of ander mythologisch kwaad ronddwaalt. Om alvast helemaal de sfeer van de game op te snuiven, is er nu een korte launch trailer die de setting even uit de doeken doet. Klik hieronder op play en geniet van The Sinking City 2!

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The Sinking City 2 is nu uit op PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc. Ben je nog niet helemaal overtuigd? Lees dan zeker onze review eens na!