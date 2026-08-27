The Sinking City 2 daalt af naar Nintendo Switch 2 in 2027

Ben je trotse eigenaar van de Nintendo Switch 2? Dan is het binnenkort tijd om je kladblok erbij te pakken voor de survival-horrorgame The Sinking City 2.

The Sinking City 2 is het directe vervolg op het duistere Lovecraftiaanse horroravontuur uit 2019. De titel verscheen op 18 augustus voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, maar baant zich volgend jaar ook een weg naar de Nintendo Switch 2. Een exacte releasedatum is nog niet bekend. Bekijk de aankondigingtrailer van de Switch 2-versie hieronder.

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Zijn jullie van plan deze titel aan te schaffen voor de Nintendo Switch 2? Laat het weten in de reacties.