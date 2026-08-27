The Sinking City 2 daalt af naar Nintendo Switch 2 in 2027
Ben je trotse eigenaar van de Nintendo Switch 2? Dan is het binnenkort tijd om je kladblok erbij te pakken voor de survival-horrorgame The Sinking City 2.
The Sinking City 2 is het directe vervolg op het duistere Lovecraftiaanse horroravontuur uit 2019. De titel verscheen op 18 augustus voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, maar baant zich volgend jaar ook een weg naar de Nintendo Switch 2. Een exacte releasedatum is nog niet bekend. Bekijk de aankondigingtrailer van de Switch 2-versie hieronder.
Zijn jullie van plan deze titel aan te schaffen voor de Nintendo Switch 2? Laat het weten in de reacties.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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Ik laat het tij lopen
Ga de game wel in de gaten houden iig. Als het een beetje goed draait misschien wel.