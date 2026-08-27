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gamescom 2026

The Sinking City 2 daalt af naar Nintendo Switch 2 in 2027

Door Joey Visser
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Ben je trotse eigenaar van de Nintendo Switch 2? Dan is het binnenkort tijd om je kladblok erbij te pakken voor de survival-horrorgame The Sinking City 2.

The Sinking City 2 is het directe vervolg op het duistere Lovecraftiaanse horroravontuur uit 2019. De titel verscheen op 18 augustus voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, maar baant zich volgend jaar ook een weg naar de Nintendo Switch 2. Een exacte releasedatum is nog niet bekend. Bekijk de aankondigingtrailer van de Switch 2-versie hieronder.

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Zijn jullie van plan deze titel aan te schaffen voor de Nintendo Switch 2? Laat het weten in de reacties.

Bron: Frogwares
Joey Visser
Joey Visser Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,2/5 11 reviews 189 artikelen geplaatst

Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.

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Packshot The Sinking City 2
The Sinking City 2

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Frogwares

Uitgever

Frogwares

Release

18 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl8 Achievement Hunter
25 minuten geleden bewerkt

Ik laat het tij lopen

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl12 Clout Farmer
37 minuten geleden bewerkt

Ga de game wel in de gaten houden iig. Als het een beetje goed draait misschien wel.

0
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